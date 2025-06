Android 16 causa problemi di gesture e navigazione su alcuni Google Pixel

Il rollout di Android 16 è ufficialmente partito la scorsa settimana per i dispositivi Pixel, ma le segnalazioni di bug non hanno tardato ad arrivare. Diversi utenti stanno riscontrando gravi problemi con i comandi gestuali e la navigazione dell’interfaccia, che rendono l’esperienza d’uso decisamente frustrante.

Come riportato da Android Headlines, alcuni pulsanti di navigazione e gesture non rispondono correttamente: operazioni basilari, come tornare alla schermata precedente, impiegano diversi secondi per attivarsi – quando funzionano. Su Reddit non mancano le lamentele: c’è chi segnala gesture non funzionanti su Pixel 6, swipe in tilt sul Pixel 9 Pro XL, e tasti virtuali bloccati su Pixel 8.

Anche Artem Russakovskii di Android Police ha condiviso su X un video dimostrativo del problema: nel suo caso, il gesto per tornare indietro funziona solo in modo intermittente, rendendo l’interazione con Android 16 estremamente incerta.

Per il momento, Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sullo stato del bug.

Problemi diffusi ma non per tutti

Here's a demo of the back button randomly not working on Android 16.I grabbed a bug report and submitted it to Google engineering along with this reproduction screencast. Hopefully, they'll figure it out. pic.twitter.com/nEmifqQRvbJune 14, 2025

Nonostante le numerose segnalazioni online, i problemi legati ad Android 16 non sembrano colpire tutti gli utenti. Alcuni, come chi scrive su Pixel 9, non hanno riscontrato alcun malfunzionamento con le gesture dopo l’aggiornamento. Tuttavia, il numero crescente di lamentele suggerisce che il bug sia reale e diffuso, anche se ancora non sistematico.

Google non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito, ma chi è colpito può inviare una segnalazione direttamente tramite il sistema di feedback. Vista la rilevanza del problema, è probabile che l’azienda intervenga a breve.

A rendere la situazione più frustrante è il fatto che le gesture rappresentano una componente essenziale dell’esperienza utente, influenzando la navigazione su molte app e schermate. Non poter utilizzare il proprio smartphone in modo fluido mina l’utilità stessa del dispositivo.

Android 16 introduce comunque alcune novità interessanti, come la funzione Pixel VIPs per i contatti preferiti. Ma per l’atteso restyling grafico Material 3 Expressive, bisognerà attendere ancora qualche mese.