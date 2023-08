Galaxy S24 Ultra e iPhone 15 Ultra fianco a fianco nelle prime immagini (non ufficiali)

Sia Samsung che Apple stanno per rinnovare le loro linee di smartphone di punta e grazie ai primi render non ufficiali possiamo già farci un'idea delle principali differenze tra i due top di gamma.

Il noto leaker @UniverseIce (fonte: Notebookcheck) ha pubblicato dei rendering non ufficiali del Samsung Galaxy S24 Ultra e dell'iPhone 15 Ultra (che secondo alcune indiscrezioni potrebbe chiamarsi iPhone 15 Pro Max).

L'immagine contribuisce a confermare le precedenti indiscrezioni sul design dei due top di gamma: il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un display più piatto questa volta, mentre l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Ultra dovrebbero avere bordi dello schermo leggermente più curvi (come i vecchi iPhone).

Il passaggio al display piatto influirà in modo diretto sulla larghezza dell'S24 Ultra che, rispetto al precedente Samsung Galaxy S23 Ultra, passerà da 78,1 mm a 79 mm. Secondo la stessa fonte sarà anche visibilmente più grande della variante standard di Galaxy S24.

Come si evince dalle immagini che, pur non essendo ufficiali, ritraggono i due smartphone come li hanno descritti i leak emersi finora, i top di gamma Samsung e Apple saranno agli antipodi in termini di design. Se da una parte Samsung sembra aver invertito il trend tornando al frame squadrato che andava di moda qualche anno fa, Apple è rimasta fedele alla linea con i soliti spigoli smussati e linee più morbide.

Piatto vs. curvo

Come sempre, le modifiche al design comportano dei compromessi. I bordi curvi, divenuti la norma per i telefoni di fascia alta, sono più gradevoli dal punto di vista estetico, ma possono rendere i telefoni più difficili da maneggiare. Inoltre non è nemmeno detto che il design "squadrato" piaccia a tutti.

Ad esempio, secondo @UniverseIce il ritorno ai bordi squadrati del Galaxy S24 Ultra non è una novità entusiasmante, bensì un ritorno al design dei vecchi Samsung Galaxy Note.

Molto dipende dalle preferenze personali e dalla sensazione che si prova mentre si usa il telefono. Abbiamo già scritto in precedenza che l'introduzione di un display più piatto sul Galaxy S24 Ultra comporterà una maggiore visibilità delle cornici, il che potrebbe far storcere il naso ad alcuni utenti Samsung.

Poiché i telefoni Galaxy S24 non arriveranno prima di gennaio / febbraio ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter metter il Galaxy S24 Ultra e l'iPhone 15 Ultra fianco a fianco nel mondo reale, anche se il debutto dei nuovi smartphone Apple è previsto per il mese prossimo.