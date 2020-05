Zoom, arriva la trascrizione in tempo reale del parlato

Le teleconferenze di Zoom diventeranno sempre più interattive grazie a una partnership con il servizio di trascrizione Otter.ai. Il servizio per ora è disponibile in lingua inglese e per gli utenti abbonati a Zoom Pro, ma è senz’altro un segnale interessante per chi già sta pensando all’evoluzione della scuola e del lavoro nei prossimi mesi e anni.

Il servizio di meeting ha annunciato l’introduzione di Otter Live Notes, il che significa che le chiamate possono ora essere trascritte in tempo reale.

I partecipanti possono ora iniziare trascrizioni in live direttamente da Zoom, così da poter rileggere al proprio ritmo e tornare indietro per assicurarsi di non essersi lasciati sfuggire niente. Inoltre sarete in grado di evidenziare, commentare e inserire foto in un documento condiviso che tutti possono vedere e a cui tutti possono partecipare.

"In un momento in cui la maggior parte delle riunioni, degli eventi e delle lezioni si svolgono virtualmente, lavoratori e studenti hanno sempre più difficoltà ad ascoltare e prestare attenzione mentre prendono appunti. Ora più che mai, le aziende e le scuole hanno bisogno di strumenti veloci e precisi che possono acquisire informazioni in tempo reale creando dati facilmente accessibili a tutti ", questo quanto scritto da Simon Lau, vicepresidente di Otter.ai.

Otter Live Notes è disponibile per gli abbonati a Otter for Teams e Zoom Pro.

Come funziona la trascrizione su Zoom

Per attivare la funzione durante un meeting su Zoom, gli utenti devono semplicemente fare clic sul pulsante "Otter.ai Live Transcript" nella finestra della chat. Al termine si verrà reindirizzati alla pagina “Live Video Meeting Notes” sul sito Otter.ai per visualizzarne la trascrizione.

Il servizio consente inoltre agli utenti di inserire anche le proprie annotazioni in tempo reale, consentendo di prendere appunti in collaborazione con tutti i partecipanti alla chiamata per condividere opinioni e idee.

(Image credit: Otter.ai)

“Live Video Meeting Notes” è una funzione a pagamento inclusa nel piano Otter for Teams, senza costi aggiuntivi. Gli utenti dovranno richiedere al proprio amministratore Zoom di pre-approvare l’utilizzo di Otter nel marketplace e consentire il live streaming, prima di avviarlo nella propria finestra di chat.

La partnership potrebbe invogliare diversi utenti a tornare su Zoom, dopo una serie di problemi di sicurezza avuti nelle ultime settimane.