Xiaomi Redmi Note 8 e il TV Redmi da 70-pollici TV annunciati il 29 agosto

Xiaomi sta per annunciare il Redmi Note 8 insieme al Redmi TV da 70 pollici durante un evento programmato il 29 agosto in Cina. Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha anche annunciato sul social Weibo il futuro Redmi TV da 70 pollici.

Un utente gli ha poi chiesto se nello stesso giorno verà presentato il Note 8, al che Jun ha replicato con la emoji del pollice alzato.

Anche se non è una conferma ufficiale, è sicuramente un indizio molto affidabile sul prossimo arrivo della serie Redmi Note 8. In precedenza Lei Jun aveva scherzosamente accennato ai lavori in corso sul successore del Redmi Note 7 che comprendevano nuove fotocamere, maggiore autonomia e schermo più grande.

Xiaomi aveva già annunciato di volere realizzare uno smartphone con fotocamera da 64MP e quindi non ci stupiremmo di vederla nel Redmi Note 8.

Per quanto riguarda la Redmi TV,sappiamo che avrà un enorme schermo da 70 pollici, dovrebbe essere un modello 4K ed essere gestita dal sistema PatchWall OS di Xiaomi. Si parla anche di una Redmi TV da 40 pollici che potrebbe essere presentata il 29 agosto.

Vi terremo sicuramente aggiornati da qui al 29 agosto!