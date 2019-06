Xiaomi presenta CC: la nuova serie di smartphone destinata ai più giovani

Il settore degli smartphone dedicati ai più giovani è affollato con modelli come quelli della serie Samsung Galaxy A, Oppo Reno e Honor apercercare di conquistare il favore di una nicchia fondamentale per ogni azienda. E ora anche Xiaomi entra nella competizione con i suoi CC.

Annunciati con un post del suo blog Mi , la serie "si rivolge alle nuove generazioni", e le due C indicano le coppie "camera+camera" and "chic, cool, colorati, creativi."

Nell'annuncio di Xiaomi non vengono citati i singoli modelli, quindi per il momento non sappiamo esattamente come intenda Xiaomi rendere alcuni suoi dispositivi "adatti ai più giovani".

Di solito si tratta di modelli di fascia media con buone fotocamere e abbastanza potenti. Non sappiamo al momento se Xiaomi cambierà queste caratteristiche per distinguersi dai concorrenti.

Sappiamo invece che da poco Xiaomi ha iniziato a collaborare con Meitu, che realizza un'app di gestione delle immagini molto popolare in Cina, così è possibile che gli smartphone della serie CC integrino dei software avanzati di gestione delle immagini. Xiaomi infatti ha comunicato che i modelli CC sfrutteranno questa collaborazione.

Xiaomi non ha al momento fornito altre indicazioni sulla serie CC, ma non appena avremo notizie in merito ve le forniremo per cui vi raccomandiamo di seguire queste pagine.