Xiaomi Mi Band 4 con schermo a colori nelle immagini trapelate

The Xiaomi Mi Band 3. Immagine: TechRadar

Sappiamo che Xiaomi conta di introdurre un nuovo fitness tracker entro la fine del 2019, e le ultime immagini disponibili mostrano come potrebbe essere il primo braccialetto con display a colori.

Le precedenti Mi Band di Xiaomi avevano schermi in bianco e nero ma, secondo SlashLeaks la prossima generazione dovrebbe introdurre il colore.

Dovrebbe poi esserci un pulsante capacitivo al posto di quello fisico per l'accensione.

Cosa sappiamo della Xiaomi Mi Band 4

Entrerà nella nostra classifica dei migliori fitness tracker?

Abbiamo anche la classifica dei migliori fitness tracker economici

Immagine: SlashLeaks

Nelle immagini si intravede anche l'assistente vocale Xiao AI, che al momento è però disponibile solo per il mercato cinese.

I modelli precedenti di Mi Band avevano anche una connessione NFC (per i pagamenti contactless ) limitata ai prodotti acquistati in Cina.

Se la funzione di Intelligenza Artificiale sarà integrata in tutto il mondo potremo avere aggiornamenti sul tempo e informazioni simili a quelle di Google Assistant o Siri .

C'è sempre la possibilità che queste immagini non siano accurate. Non lo sapremo con certezza fino a quando non avremo informazioni dirette da Xiaomi, speriamo presto.

Via Android Authority