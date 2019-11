Xiaomi Mi 9 Pro e Mi Mix 4 in arrivo

Xiaomi sta per aggiungere al proprio catalogo lo Xiaomi Mi 9 Pro e lo Xiaomi Mi Mix 4. I due modelli sono comparsi per poco tempo sul sito dell'azienda, probabilmente per errore. È stato sufficiente però affinché qualcuno se ne accorgesse. E si tratta due nuovi smartphone che potrebbero arrivare molto presto.

Come riporta Gizchina, infatti, tanto lo Xiaomi Mi Mix 4 quanto lo Xiaomi Mi 9 Pro saranno resi ufficiali il prossimo 24 settembre. Normalmente, in ogni caso, Xiaomi presenta e vende i propri prodotti prima in Cina, e dopo qualche tempo arrivano in Italia. La finestra di attesa, in ogni caso, è sempre più breve.

Entrambi gli smartphone dovrebbero avere come processore lo Snapdragon 855, con ben 12GB di memoria RAM. Per il Mi 9 Pro si attendono 512GB di archiviazione, che diventano 1TB per la versione 5G, cioè lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G. La batteria dovrebbe essere leggermente più grande rispetto a quella del Mi 9 normale, con la ricarica veloce a 30W.

Xiaomi Mi Mix 4

Lo Xiaomi Mi Mix 3 (e il Mi Mix 3 5G) è uno smartphone di grande successo, e rappresenta quindi una grande sfida per lo Xiaomi Mi Mix 4.

Per rispondere alla sfida, Xiaomi (sembra) mette sul tavolo una fotocamera principale da 100 megapixel. Ancora una volta abbiamo un design senza cornici (il primo Mi Mix fu il primo smartphone "tutto schermo", in anticipo di anni rispetto a tutti i concorrenti). Questa volta però abbiamo uno schermo 2K con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Cambia invece la fotocamera frontale: Xiaomi avrebbe scelto il design pop-up, come sul Mi 9T e Mi 9T Pro. Sul Mi Mix 3, lo ricordiamo, invece la parte superiore del telefono scorre per rivelare la fotocamera. L'effetto finale, in ogni caso, è più o meno lo stesso.