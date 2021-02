Xiaomi Mi 11 Lite: i render mostrano un design simile a Mi 11, ma c'è una grande differenza

Xiaomi Mi 11 Lite è l'attesissima variante di fascia bassa di Xiaomi Mi 11 della quale, per ora, non si conosce la data di uscita, né tantomeno il prezzo. Oggi però, grazie a un leak, possiamo farci un'idea piuttosto precisa di come sarà fatto.

Le immagini sono state pubblicate da Digital Chat Station (un leaker dall'ottima reputazione), e contengono un render molto dettagliato. Il design, come potete vedere qui sotto, è molto simile a quello di Xiaomi Mi 11, con un comparto fotografico circolare composto da tre lenti, una selfie camera punch-hole nella parte frontale e un aspetto generale pressoché identico a quello del fratello maggiore.

La differenza principale sta nel display, che su Mi 11 è curvo ai bordi mentre su Mi 11 Lite è completamente piatto. Ovviamente, a livello visivo la parte frontale risulta marcatamente diversa e, osservandolo bene, Mi 11 Lite sembra anche avere una cornice più spessa nella parte inferiore dello schermo, anche se di poco.

Nonostante l'affidabilità della fonte e l'accuratezza dei render, non abbiamo certezze che si tratti del design ufficiale. Tuttavia, comparto fotografico a parte, i render sembrano simili a quelli emersi nelle scorse settimane, quindi potrebbe realmente trattarsi della versione definitiva di Xiaomi Mi 11 Lite.

Del resto il leak non dice nulla di nuovo in termini di specifiche, e per ora le indiscrezioni indicano che Mi 10 Lite sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 755G o Snapdragon 732G (entrambi chip di fascia media, ma il secondo non è ancora stato annunciato e il primo non ha il 5G), con un comparto fotografico composto da una fotocamera principale da 64MP e un obiettivo zoom 5x, un display Full HD+, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ovviamente si tratta di un hardware meno pregiato rispetto a quello di Xiaomi Mi 11, ma trattandosi di un modello ‘Lite’ anche il prezzo dovrebbe essere inferiore.

Non abbiamo una data certa per la presentazione di Xiaomi Mi 11 Lite. Inizialmente si parlava di marzo 2021, e tra le ipotesi circolate di recente c'è anche un possibile lancio insieme ai fratelli maggiori Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra.

