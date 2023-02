Xiaomi Gan Charger è il caricatore perfetto? Potente, compatto e costa poco

Xiaomi ha appena presentato un nuovo caricabatterie da 67W dotato di tre porte USB che prende il nome di Xiaomi GaN Charger 67W (2C1A).

La sigla (GaN) fa riferimento al Nitruro di Gallio utilizzato da Xiaomi al posto del Silicio, caratteristica che influisce in modo diretto sulle dimensioni che risultano particolarmente compatte (53 x 28 x 53,9mm) in rapporto al numero di porte e alla potenza offerta.

Xiaomi GaN Charger 67W (2C1A) supporta lo standard di ricarica proprietario dell'azienda (fino a 67W). Le due porte USB Type-C possono erogare fino a 67W, mentre la porta USB Type-A è limitata a 22,5W. Le tre le porte possono essere utilizzate contemporaneamente ma, in tale evenienza, le velocità di uscita vengono suddivise.

L'output viene suddiviso in: 45 W per la prima porta USB Type-C e un totale di 12 W per la seconda porta USB Type-C e la porta USB Type-A. Il caricatore ha anche delle funzioni smart per riconoscere quando viene collegato a un computer e assegnare la priorità a quella porta per garantire la stabilità energetica.

Il GaN Charger è perfetto sia per ricaricare gli smartphone Xiaomi di fascia alta dotati di ricarica rapida, che per gli altri dispositivi della casa, come tablet e portatili.

Il nuovo caricatore Xiaomi offre ben 8 livelli di protezione: protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente in ingresso, protezione da sovracorrente in uscita, onde basse, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, bassa interferenza elettromagnetica e resilienza.

Il prezzo indicato per il mercato cinese è di 129 yuan (18 euro) effettuando il preordine entro il 20 febbraio. Inoltre, per gli utenti cinesi, nella confezione è incluso un cavo di ricarica USB da Type-C a Type-C lungo 1,5 metri.

Al momento non sappiamo se il prezzo e gli accessori inclusi saranno gli stessi anche per un'eventuale versione europea del dispositivo, ne tantomeno se verrà commercializzato in Italia. Tuttavia viste le dimensioni compatte e le ottime specifiche questo accessorio potrebbe far gola a molti possessori di telefoni Xiaomi.