Xiaomi annuncia l'arrivo del Redmi 7A in Italia

Dopo la presentazione di fine maggio in Cina, il Redmi 7A è ora pronto per arrivare in Italia.

Si tratta di un dispositivo entry-level con display IPS LCD da 5.45'' e risoluzione 1440 x 720. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 439, il design è completamente rinnovato, la scocca è in plastica e sul retro c'è una fotocamera da 12 MP. La fotocamera frontale invece è da 5 MP ed è abilitata per il riconoscimento facciale.

La parte migliore di questo smartphone però è la batteria: parliamo di un'autonomia fino a due giorni con un utilizzo regolare garantito dalla batteria da 4000 mAh. Davvero notevole dato il prezzo di soli 119,90 euro per il modello da 2GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

Il prodotto è disponibile per l'acquisto in Italia dal 19 luglio nei colori Matte Blue e Matte Black.