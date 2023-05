Xiaomi amplia la gamma AIoT: dal tablet Pad 6 ai nuovi monopattini elettrici

Xiaomi ha presentato la sua nuova gamma di prodotti AIoT in occasione dell'evento “Discover Xiaomi 2023” tenutosi oggi a Milano.

Tra le novità troviamo la nuova linea di aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum nelle varianti E10, S10, E12, S12, S10+ e X10, la friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer Pro 4L e i monopattini elettrici Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite. Infine la novità più interessante è senza dubbio Xiaomi Pad 6, un tablet all-in-one dalle specifiche eccellenti pensato per il lavoro e il tempo libero.

(Image credit: Xiaomi )

Xiaomi Pad 6

Abbiamo avuto modo di vedere Xiaomi Pad 6 dal vivo e ci ha fatto davvero una buona impressione.

Il nuovo tablet Xiaomi è caratterizzato da un design unibody con rifiniture in alluminio che risulta più sottile e leggero rispetto alla precedente versione. A bordo troviamo un potente processore Snapdragon® 870, oltre a un bel display LCD LTPS da 11″3 con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a 144Hz, 309 ppi, supporto Dolby Vision e HDR10.

Xiaomi Pad 6 dispone di una fotocamera principale da 13MP e di una selfie camera da 8MP. Per quanto riguarda l'audio a toviamo quattro speaker compatibili con la tecnologia Dolby Atmos che dovrebbero garantire un suono pulito e potente. La batteria ha una capacità di 8,840mAh (typ), che assicura un’autonomia fino a 16 ore di playback video, e supporta la ricarica rapida da 33W. Inoltre, grazie alla porta USB 3.2 Gen 1 (fino a 5Gbps) e l'uscita video 4K / 60fps potrete trasferire i file al vostro PC in pochi secondi.

L'interfaccia MIUI Pad 14 permette di controllare e utilizzare agevolmente il proprio smartphone Xiaomi da remoto, mentre gli strumenti avanzati per le videochiamate come la cancellazione del rumore o la funzione FocusFrame rendono Pad 6 perfetto per videoconferenze e meeting online.

(Image credit: Xiaomi)

Grazie agli accessori Xiaomi Smart Pen e Xiaomi Pad 6 Keyboard, Xiaomi Pad 6 mira alla massima versatilità permettendo di lavorare, disegnare, prendere appunti durante le lezioni, giocare o guardare un film.

Xiaomi Pad 6 sarà disponibile sul mercato europeo in tre varianti colore: Champagne, Gravity Grey e Mist Blue.

Prezzi e disponibilità verranno svelati contestualmente all’inizio delle vendite.

(Image credit: Xiaomi )

Xiaomi Robot Vacuum

La gamma di aspirapolvere smart di Xiaomi si arricchisce con Xiaomi Robot Vacuum X10, un modello di fascia alta con specifiche al top della categoria.

L'ultimo nato della linea Robot Vacuum è dotato di batteria 5200mAh che assicura 180 minuti di autonomia alla massima potenza di aspirazione con una sola carica. Xiaomi Robot Vacuum X10 ha una potenza di aspirazione di 4.000Pa ed è adatto a tutte le superfici e si presenta come uno dei modelli più potenti e versatili della gamma.

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed S12 ampliano invece la gamma di aspirapolvere robot della casa. Sono dotati della tecnologia LDS per la pianificazione del percorso di pulizia efficiente e si caratterizzano per un design ultra-sottile, senza però rinunciare a un’elevata potenza di aspirazione. Le varianti Xiaomi Robot Vacuum E10 e E12 sono ideali per pulire sotto mobili, letti e divani proprio grazie al loro formato "slim".

Tutti i nuovi modelli sono certificati dal TÜV Rheinland, a garanzia della tutela della privacy di ogni utente.

I nuovi Xiaomi Robot Vacuum sono disponibili a partire da oggi 22 maggio alle ore 13.00:

⦁ Xiaomi Robot Vacuum E10 sarà disponibile su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 189,99 euro.

⦁ Xiaomi Robot Vacuum E12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 179,99 euro.

⦁ Xiaomi Robot Vacuum S10 sarà disponibile su Unieuro al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 279,99 euro.

⦁ Xiaomi Robot Vacuum S12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 269,99 euro.

⦁ Xiaomi Robot Vacuum S10+ sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di 449,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 399,99 euro.

⦁ Xiaomi Robot Vacuum X10 sarà disponibile su Amazon e Mediaworld al prezzo consigliato di 599,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 449,99 euro.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Electric Scooter

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite sono due monopattini elettrici pensati per la mobilità smart che vanno ad affiancare i modelli Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e Ultra.

I monopattini Xiaomi sono dotati rispettivamente di un motore da 600W e 300W in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h2. Grazie a una capiente batteria da 7,650mAh, Xiaomi Electric Scooter 4 è in grado di coprire distanze fino a 35km con una sola carica superando facilmente pendenze fino al 16%. La capacità della versione 4 Lite invece é pari a 5,200mAh che assicura un’autonomia di 20km.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite dispone di un freno a tamburo sulla ruota posteriore e può contare su un sistema E-ABS sulla ruota anteriore. Il più costoso Xiaomi Electric Scooter 4 è dotato di un freno a disco a doppia azione migliorato sulla ruota posteriore per un’efficienza di controllo ottimizzata. Anche in questo caso la ruota anteriore fa uso del sistema E-ABS per ridurre lo spazio di frenata.

Entrambi i prodotti possono essere collegati all'app Xiaomi Home tramite Bluetooth per controllare la velocità e la carica in tempo reale, aggiornare il firmware e monitorare i dati di guida.

Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sono disponibili da oggi rispettivamente al prezzo di 549,99 euro e 449,99 euro.

Da oggi fino al 4 giugno, inoltre Xiaomi Electric Scooter 4 sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,99 euro su Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon; mentre Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sarà acquistabile su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony al prezzo early bird di 399,99 euro.

Entrambi i prodotti saranno disponibili in pre order su mi.com e le vendite effettive inizieranno dal 12 giugno.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è una versione maggiorata della precedente Xiaomi Smart Air Fryer 3.5L, dalla quale eredita lo stesso design minimale ed elegante che viene riproposto in un formato più capiente.

Con l'app Xiaomi home potrete scegliere tra più di 100 ricette e controllare la friggitrice a aria tramite lo schermo OLED o con i comandi vocali grazie all'integrazione dell'assistente Google. Inoltre, una finestra trasparente sulla parte anteriore consente di controllare comodamente lo stato della doratura in tempo reale.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è disponibile su Unieuro, Expert, Mediaworld, Amazon e Xiaomi Store Italia a 159,99 euro.