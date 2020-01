Xbox Series X: sarà questo il retro della console?

Microsoft's official image of the Xbox Series X

Ammirate il retro della Xbox Series X. Le immagini di un presunto prototipo sono apparse su Twitter e sul forum di gioco Neogaf , mostrando le possibili porte che saranno disponibili sulla prossima console di Microsoft. Il giornalista Brad Sams della testata Thurrott crede che queste immagini siano autentiche e che quello che stiamo vedendo non sia semplicemente il lavoro di un ragazzino mago della stampa 3D.

Non possiamo confermarne l’autenticità, ma la presunta console che si vede nella foto rappresenta sicuramente un miglioramento rispetto al falso render creato da AMD e utilizzato durante la sua presentazione al CES. Un grande pannello recita "Prototipo - Non in vendita", quindi è anche possibile che il design e l'esatta disposizione delle porte cambino prima del rilascio.

Le porte su un prototipo di Xbox Series X (Image credit: CurryPanda / Neogaf)

Nell’immagine in questione notiamo una porta audio ottica, due porte USB-A, una porta ethernet, una per il cavo di alimentazione e una singola porta HDMI. Per confronto, la famiglia Xbox One, ha una seconda porta HDMI.

C'è anche un lungo slot rettangolare che, come viene spiegato da Sams, è necessario per effettuare report di diagnostica e che molto probabilmente non sarà presente sulla console finale.

Lettore ottico e una porta USB (fronte) (Image credit: CurryPanda / Neogaf)

Mancano ancora alcuni mesi all'uscita di Xbox Series X, quindi la versione definitiva potrebbe avere un aspetto completamente differente. La forma, però, è identica a quella che Microsoft ha mostrato durante i The Game Awards dello scorso anno.

A patto che queste immagini siano vere, saremmo sorpresi se l'azienda facesse qualcosa di più di leggere modifiche.