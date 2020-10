Xbox Series X entra ufficialmente in produzione, Microsoft cerca di non commettere gli errori del passato

Xbox Series X è ufficialmente entrata in produzione, rasserenando diversiga mer che pensavano di non vederla arrivare entro la fine dell’anno a causa della pandemia scatenata dal nuovo coronavirus.

Le incertezze sul destino di PS5 e Xbox Series X sono state molte, anche se sia Sony che Microsoft hanno continuato a lavorare sui loro progetti per rispettare la data di rilascio fissata per il periodo "Holiday 2020", espressione americana che indica un un periodo compreso tra ottobre e dicembre.

Adesso, nonostante tutto, sembra che le cose stiano andando per il verso giusto, adottando un apposito piano di distribuzione per ridurre al minimo l’impatto del lockdown al fine di rispettare le tempistiche ed evitando di ripetere gli stessi errori commessi con il lancio di Xbox One nel 2013, quando pur in occasione di un lancio mondiale la console non fu subito disponibile in tutti i Paesi.

Pronti al peggio

L’inizio della produzione è stata confermata dal sito francese Xboxygen , con VG247 che ha riportato le notizie traducendola tramite Google Translate.

"Siamo venuti a conoscenza che Xbox Series X è ufficialmente entrata in produzione - si legge - e che la Francia è tra i paesi con priorità che ne vedranno il lancio sul mercato entro la fine dell’anno".

Perché la Francia è così importante? La direttrice di Xbox France Ina Gelbert spiega che è stato "deciso di garantire il lancio della console in più paesi contemporaneamente, evitando quanto accaduto con Xbox One". Dunque Microsoft vuole evitare che in alcuni Paesi possa esserci carenza di unità nel giorno del lancio

Data l'incertezza della continuità nelle vendite al dettaglio e nella stabilità dei canali di distribuzione durante la pandemia, pensiamo che Microsoft voglia mettere in commercio nel minor tempo possibile e in più Paesi contemporaneamente il maggior numero di unità.

Gelbert aggiunge: "Ad oggi non vediamo nessun rischio in Francia. Ma se dovesse esserci un nuovo lockdown poco prima del lancio, non possiamo fare molto".

Xbox Series X arriverà a tutti coloro che sono in attesa? Per ora, possiamo solo sperare.