Xbox Series X difficile da trovare "almeno fino a giugno"

Moltissimi consumatori sono alla costante ricerca di una buona offerta per Xbox Series X, ma Microsoft ha confermato che la nuova console sarà difficile da trovare "almeno fino a giugno".

A dirlo è stato Mike Spencer, che per Microsoft si occupa delle relazioni con gli investitori, in occasione di un'intervista con il The New York Times. Spencer ha anche confermato, di nuovo, che Xbox Series X finora ha fatto il tutto esaurito.

La previsione fa il paio con quelle di Lisa Su, CEO di AMD, secondo cui ci sarà carenza di processori fino a metà 2021; Su parlava specificamente di Xbox e PS5.

Chi vuole una console di nuova generazione dunque farà meglio a mettersi il cuore in pace, perché le difficoltà sono destinate a durare. Forse per la prossima stagione natalizia ci saranno tante console per tutti, ma al momento non è così.

C'è però anche chi cerca di guadagnarci, comprando le poche console disponibili per poi cercare di rivenderle a prezzi maggiorati. Se vedete una Xbox Series X su eBay al doppio del suo prezzo, lasciatela dov'è e passate oltre.

Nell'ultimo trimestre la divisione Xbox di Microsoft ha registrato un fatturato pari a 5 miliardi di dollari. Le vendite di hardware sono aumentate dell'86%, mentre il fatturato dei servizi (come per esempio Game Pass) è cresciuto del 40%.

Continueremo ad aggiornarvi e a farvi sapere in tempo reale se e dove le nuove console sono disponibili.

