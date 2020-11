Xbox Series S è già scontata (ma di poco)

Xbox Series S è appena uscita e solo in queste ore i consumatori italiani possono effettivamente acquistarla, contando su una consegna veloce da parte di Amazon. Il colosso dell'ecommerce propone la console a €299, come tutti gli altri, ma c'è anche una "Edizione Regno Unito" che costa circa 13 euro in meno.

Non sappiamo esattamente perché questa Xbox Series S costi meno, né come sia finita su Amazon Italia. In genere prodotti simili si possono trovare presso venditori terzi, anche sul marketplace di Amazon, ma questa Xbox Series S è "venduto e spedito da Amazon", il che è quantomeno insolito.

Quanto alla questione della "Edizione Regno Unito" non dovrebbe significare molto. La console probabilmente viene venduta con la spina elettrica in formato UK, quindi vi servirà un adattatore, il cui costo è comunque minore rispetto allo sconto applicato.

Ecco la nostre recensioni di Xbox Series X e Xbox Series S

Il software dovrebbe essere esattamente lo stesso della Xbox Edizione italiana. Potreste trovarci delle app streaming esclusive UK, ma potete ignorarle e installare ciò che preferite, ammesso e non concesso che Xbox Series S vi interessi anche come dispositivo di streaming e non solo per i videogiochi.

Il punto interessante è che, al momento in cui scriviamo, questa Xbox Series S non è solo scontata. È disponibile da subito, e quindi chi la vuole non dovrebbe perdere tempo.