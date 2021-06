Xbox Mini Fridge in arrivo, Microsoft mantiene la promessa

Xbox Mini Fridge è ufficialmente in arrivo e probabilmente sarà disponibile per l'acquisto entro la fine dell'anno.

Microsoft aveva promesso che avrebbe progettato e messo in vendita un mini frigorifero Xbox Series X se avesse vinto la competizione #BestofTweets di Twitter, cosa che ha fatto, anche se con margini più ristretti: 50,5% contro 49,5%.

Per incoraggiare i votanti, il capo del marketing di Xbox Aaron Greenberg ha promesso che i mini frigoriferi Xbox Series X sarebbero entrati in produzione se il marchio Microsoft fosse risultato vincitore. E ciò ha contribuito a far vincere il brand Xbox.

Adesso sappiamo ufficialmente che il piccolo frigorifero Xbox è in arrivo, infatti Microsoft ha svelato un trailer alla fine della propria conferenza all'E3 2021, anticipandone la data di uscita, che avverrà intorno al periodo delle feste natalizie, tra novembre di quest'anno e gennaio 2022

Qui sotto potete guardare il video di presentazione:

Il freddo chiama

Ma come nasce un'idea tanto strana? Quando è stata svelata Xbox Series X, gli utenti di Internet hanno deciso che la console assomigliava molto a un frigorifero, generando un numero davvero importante di meme. La cosa ha fatto talmente divertire anche Microsoft stessa, che l'azienda ha deciso di realizzare un vero frigorifero Xbox Series X a grandezza naturale.

Non è chiaro se Xbox Mini Fridge sarà disponibile in tutto il mondo, ma noi speriamo che arrivi perlomeno nel nostro paese. Dopotutto, il prodotto potrebbe rivelarsi un successo inaspettato per Microsoft e un must per i gamer che amano collezionare il merchandising delle loro aziende preferite.