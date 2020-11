Xbox Game Pass Ultimate offre Disney Plus, ma non entusiasmatevi troppo

Adesso Xbox Game Pass Ultimate offre anche Disney Plus ai propri abbonati, ma solo in forma di prova gratuita di 30 giorni e solo per chi non ha mai sottoscritto un abbonamento al servizio di Topolino e soci. L'offerta è valida fino alla fine di gennaio, dopodiché non sarà più possibile utilizzare il codice di prova per il servizio di streaming. Il codice stesso avrà validità fino alla fine di marzo.

Potete provare Disney Plus gratis accedendo alla sezione dedicata ai vantaggi sulla vostra console Xbox, sull'app mobile Xbox Game Pass e sull'app Xbox per PC.

L'offerta è valida anche per l'Italia. Al termine del periodo di prova, potrete mantenere l'abbonamento pagando la tariffa mensile, ma potrete anche annullare tutto prima di ricevere il primo addebito.

Questa restrizione rende l'offerta molto meno interessante, a dirla tutta: se avete già guardato The Mandalorian nel corso dell'anno, probabilmente avrete già attivato un account Disney Plus. E creare un nuovo account per sfruttare questa particolare offerta potrebbe essere una seccatura.

È possibile che Xbox abbia creato aspettative troppo alte con il teaser che vi mostriamo di seguito: qualcuno potrebbe credere che l'azienda abbia deciso di inserire l'abbonamento completo a Disney Plus nel Game Pass Ultimate (una cosa alquanto improbabile), come l'EA Play che entra a parte del pacchetto Ultimate a partire dal 10 novembre. Altri hanno ipotizzato l'arrivo di un gioco dedicato a The Mandalorian.

All we're gonna say is that we're not posting The Mandalorian and The Child for no reason pic.twitter.com/LK5iDuzDcnNovember 8, 2020

In ogni caso se non siete interessati a Star Wars ma siete appassionati dell'universo Marvel, potrebbe aver senso aprire un account di prova in tempo per WandaVision, la prima serie TV dedicata al MCU in arrivo su Disney Plus prima della fine dell'anno.

Niente più prova gratuita

Disney Plus non prevede più la prova gratuita dall'inizio dell'anno. In ogni caso, prima di allora, il periodo gratis era di soli 7 giorni, niente di trascendentale dunque.

Detto questo, c'è grande attesa anche per il film Pixar Soul, che arriverà in esclusiva per Disney Plus alla fine di dicembre. Se non avete mai provato il servizio, potrebbe valere la pena approfittare di questa promozione.

Certo, offrire un mese gratuito a chi è già abbonato a Disney Plus avrebbe potuto avere più senso, dato che saltare il pagamento di un mese o avere uno sconto sul rinnovo annuale non sarebbe stato affatto male.