Windows 11: uscita, download, funzioni e novità

È da tempo che si parla di Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft che dovrebbe rimpiazzare Windows 10 . Si parla anche di "Sun Valley", che potrebbe essere tanto il nome del nuovo OS, quanto il nome in codice del prossimo aggiornamento semestrale di Windows 10 (21H2). In ogni caso, il 24 giugno, Microsoft terrà un evento online che potrebbe far luce sul mistero.

A metà giugno, sono trapelati screenshot del nuovo OS, che hanno anche svelato il nome del nuovo sistema operativo (Windows 11) e una nuova interfaccia utente.

Di seguito, trovate tutte le informazioni e le indiscrezioni sul nuovo sistema operativo di Microsoft.

Windows 11 - dritti al punto

Che cos'è? Windows 11 è il successore di Windows 10

Windows 11 è il successore di Windows 10 Quando esce? Si presume sarà distribuito verso la fine del 2021

Si presume sarà distribuito verso la fine del 2021 Quanto costa? Dovrebbe essere gratuito

Windows 11 - uscita

Microsoft non ha ancora rivelato la data di uscita ufficiale di Windows 11, tuttavia terrà un evento il 24 giugno per parlare della "prossima generazione di Windows".

Microsoft dichiarò che Windows 10 sarebbe stato l’ultimo sistema operativo dell’azienda e che lo avrebbe migliorato nel corso degli anni, ma la tecnologia cambia e ciò ha indotto il colosso di Redmond a tornare sui suoi passi. Apple, tecnicamente, ha mantenuto lo stesso sistema operativo per dieci anni, fino all’arrivo di macOS 11 Big Sur .

Il 9 giugno, Microsoft ha pubblicato un video sull’audio di avvio di Windows rallentato del 4.000%. La vera notizia, però, è la durata del video: 11 minuti.

Negli ultimi giorni è trapelata una build denominata 21996 - Windows 11, a ulteriore riprova del nome scelto.

Windows 11 - nomi papabili

Durante il keynote di apertura di Build 2021, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha parlato della nuova versione di Windows: "l'ho testata negli ultimi mesi e sono entusiasta della prossima generazione di Windows".

Uno spin-off chiamato Windows 10X era in lavorazione per tablet e portatili di fascia bassa, ma è stato abbandonato all'inizio dell'anno.

Un’altra prova a sostegno dell’imminente uscita di Windows 11 la si può trovare sul sito dell’azienda: a partire da ottobre 2025, Windows 10 non sarà più supportato.

Detto ciò, la data è per lo più indicativa: dopotutto, Windows 7 è stato supportato ben oltre la data di fine supporto ufficiale. È quindi plausibile che Windows 10 avrà un percorso simile a quello dell’amato predecessore.

Dal momento che la presunta build di Windows 11 è comparsa in rete una settimana prima dell'evento del 24 giugno, le prove non fanno che aumentare.

Windows Central ha inoltre dichiarato che l'aggiornamento 21H2 è previsto per ottobre e sarà accompagnato dai consueti test degli utenti aderenti al programma Windows Insider.

Windows 11 - interfaccia

Nella build dedicata agli Insider sono già presenti numerose icone con un nuovo design. Pare che la nuova interfaccia utente di Windows sia in lavorazione da molto tempo e che sarà dotata di un nuovo carattere, Segoe UI Variable, già presente nella build 21376. Detto ciò, gli sviluppatori sono anche alla ricerca del nuovo carattere predefinito di Windows 11, come suggerito dalla pagina pubblicata sul sito dell’azienda.

Tra l’altro, Microsoft ha anche pubblicato un annuncio di lavoro per assumere un professionista in grado di "progettare nuove parti e modernizzare quelle esistenti di Windows UX, nonché condurre ricerche sugli utenti per comprenderne al meglio le esigenze".

Forse l’azienda cerca qualcuno per il restyling dell’interfaccia di Windows 10, o forse per la progettazione di quella di Windows 11.

La build 21996 presenta una nuova interfaccia utente, con il pulsante “Start” e le icone al centro della barra delle applicazioni, in stile macOS.

I caratteri e il design delle icone non sono gli unici ad aver giovato di un restyling: pare che saranno implementati angoli arrotondati su tutta l'interfaccia utente.

Discorso simile anche per il menu Start, i pulsanti, le news e il pannello di controllo. Il nuovo look contribuirà a distinguere Windows 11 dal software attuale.

Il menu di avvio è stato spostato al centro della barra delle applicazioni, ma è possibile riportarlo nella posizione classica .

Windows 11 - funzioni

Windows 11 non si distinguerà solo per la nuova interfaccia, ma anche per funzionalità innovative.

Pare che Microsoft introdurrà statistiche sull'uso della batteria come avviene sugli smartphone . Ciò sarà molto utile per chi lavora o gioca sui notebook .

Come "Sun Valley", Windows 11 consentirà di disinstallare la maggior parte delle app Microsoft preinstallate, di migliorare la gestione dei display esterni e presenterà una dashboard dedicata all’account Microsoft nella barra delle applicazioni.

Pare anche che la barra delle applicazioni e la funzione “ricerca” saranno finalmente separati.

Il menu a tendina della barra delle applicazioni non offrirà più l’accesso a “Gestione attività”, inoltre la scorciatoia da tastiera “Win + X” per l'accesso a PowerShell dovrebbe essere rimosso.

Windows 11 - modalità tablet

La modalità tablet è stata uno dei punti deboli del sistema operativo di Microsoft sin da Windows 8.

Bene, ora l’azienda vuole riscattarsi con l’introduzione di nuove gesture che consentiranno di usare il display a mo’ di trackpad.

L’uso delle stilo e i comandi vocali dovrebbero essere ulteriormente perfezionati grazie una nuova interfaccia utente.

La modalità Tablet di Windows 11 è fondamentale sia per aumentare le vendite dei dispositivi Surface che per contrastare il predominio di Android e iPadOS.