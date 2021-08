Windows 11, la barra delle applicazioni cambia ancora (e gli utenti si lamentano)

Windows 11 ha visto vari cambiamenti alla barra delle applicazioni, tutte abbastanza sgradite agli utenti. E ora sembra che sia stato rimosso anche il pannello del calendario.

Come riportato da Windows Latest, il calendario a comparsa è stato eliminato dalla barra delle applicazioni, così come l'integrazione con gli eventi nella parte inferiore del desktop. In altri termini, non ci sarà più l'accesso rapido agli impegni del giorno, agli eventi e ai promemoria dell'agenda.

In modo analogo, sulla parte superiore della scheda non c'è più la versione ingrandita dell'orologio che mostra anche i secondi.

Come sottolineato da Windows Latest, chi sta testando Windows 11 riteneva che la mancata integrazione degli eventi fosse solo un bug del calendario, ma pare che non si tratti di questo caso: Microsoft avrebbe rimosso deliberatamente la funzionalità.

Piuttosto, l'azienda desidera che gli utenti sfruttino il pannello dei widget per accedere agli eventi e ai promemoria del calendario. Microsoft ha risposto così alle lamentele di un utente: "Grazie per il tuo feedback. Continueremo a tenerne conto per definire il futuro delle funzioni come questa, [ma] attualmente su Windows 11 c'è un'opzione per il calendario nella nuova esperienza dedicata ai widget che puoi usare per accedere rapidamente al calendario personale e ai suoi eventi".

La questione ha sollevato non poche lamentele sul Feedback Hub di Microsoft e in altri luoghi come Reddit.

Un utente ha pubblicato su Feedback Hub quanto segue: "Il widget non contiene tutti i calendari ed è pieno di notizie e altri elementi inutili. Rendetelo disponibile come era prima, perché era PERFETTO, e c'era la possibilità di creare eventi per qualsiasi account collegato alla funzione".

Considerato il commento precedente da parte di Microsoft e lo stato di avanzamento dello sviluppo di Windows 11, è improbabile che questa nuova funzione verrà cambiata.

Ma per i tester di Windows 11 che sentono la mancanza dell'orologio sulla parte superiore della scheda del calendario, ci sono buone notizie. Infatti, è possibile ripristinarlo andando a Impostazioni > Ora e lingua > Data e ora > Orologi aggiuntivi, qui c'è un'opzione che consente di visualizzare due orologi. Tuttavia, in questo caso non saranno mostrati i secondi.