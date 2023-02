Windows 11 "funziona" con solo 196 MB di RAM. Impressionante

Windows 11 pare funzionare, anche se non troppo bene, su PC e portatili ormai obsoleti con poca RAM e memoria. Tutto questo è stato reso possibile da Tiny11, una versione ottimizzata del noto sistema operativo Microsoft.



Tiny11 richiede solo 2 GB di RAM di sistema, il che sarebbe già notevole visto che ufficialmente per Windows 11ci vogliono almeno 4GB, ma è raccomandabile averne 8GB. Ma non è tutto, perché come ha evidenziato Neowin (Si apre in una nuova scheda), il sistema operativo può in realtà funzionare con una quantità di RAM molto inferiore: appena 196 MB.

In particolare, questa versione di Windows non presenta i software preinstallati della versione normale e, grazie ad ulteriori processi di ottimizzazione, ha requisiti hardware decisamente inferiori rispetto alla versione completa di Windows 11.

All it took was 30 minutes of BSODs and a further 15 minutes to open Task Manager.I'm impressed that getting Windows 11 (Full desktop) to boot on 196MB is even possible pic.twitter.com/hCGnaVPeNTFebruary 6, 2023 See more

Il profilo Twitter di leak @XenoPanther è riuscito in questa impresa, ma non è stato così semplice come sembra: con quella quantità di RAM, Tiny11 ha subito ripetuti crash per circa 30 minuti prima di riuscire ad avviarsi. Una volta partito, ci sono voluti 15 minuti per aprire il Task Manager. Insomma, "funziona", ma non è che sia proprio utilizzabile.

Tiny11: non è tutto oro ciò che luccica

Il punto da sottolineare è quanto Tiny11 sia in grado di ridurre il peso di Windows e, se pur con molti problemi, riesce ad avviarsi con 196MB di RAM. Di conseguenza, con 2GB dovrebbe funzionare più che bene.

Tiny11, tuttavia, ha i suoi limiti: si tratta di una ISO modificata per Windows 11 e non sappiamo esattamente cosa contenga il pacchetto di installazione. Non che ci sia per forza qualcosa di losco, ma non possiamo saperlo con certezza. Inoltre, dobbiamo considerare che l'ISO elimina alcune delle misure di sicurezza di Windows 11 (per esempio, il requisito del sistema TPM), rendendo csì Windows 11 compatibile anche con hardware obsoleto.

Quindi, l'utilizzo di questa versione alternativa di Windows 11 comporta alcuni potenziali rischi, che vanno tenuti ben presenti se si decide di fare il grande passo. Un'ulteriore limitazione è rappresentata dal fatto che non riceve aggiornamenti, ad eccezione delle patch di sicurezza, il che significa che non saranno disponibili nuove funzionalità.