Windows 11, ecco 3 ottime app Android da provare

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per il supporto delle app Android su Windows 11, che migliora l'affidabilità e le prestazioni del software in generale, oltre ad aggiungere un paio di nuove funzionalità.

Windows Subsystem for Android (WSA), che consente di eseguire applicazioni Android sul desktop di Windows 11, ha appena ricevuto l'aggiornamento 2303.40000.3.0, applicando quelli che Microsoft descrive come "miglioramenti all'affidabilità della piattaforma" insieme a una maggiore sicurezza.

Sul fronte delle prestazioni, c'è una nuova opzione nell'app Impostazioni WSA chiamata "Parzialmente in esecuzione". Si tratta di un'impostazione di sistema grazie alla quale le app si avviano più rapidamente grazie all'esecuzione in background del sottosistema Windows per Android.

L'altra novità introdotta è il supporto per la modalità Picture-in-Picture (PiP) di Android, che consente alle app di visualizzare una seconda finestra all'interno dell'applicazione, ottima per il multitasking (Si apre in una nuova scheda).

(Image credit: ilgmyzin/Unsplash)

3 app Android da installare su Windows 11

Queste sono alcune delle nostre applicazioni Android preferite che dovreste provare su Windows 11 come buon punto di partenza per provare l'esperienza Android da desktop. Per installarle basta cercare il nome dell'applicazione nell'Amazon Appstore.

1. Kindle

La versione Android dell'app Kindle fornisce un ottimo modo per leggere sul PC: offre molto più spazio sullo schermo rispetto a un telefono o a un tablet, ed è molto meglio della versione Windows. Perfetta per i lettori più appassionati!

2. TikTok

Siete curiosi di vedere lo strano mondo di TikTok su uno schermo più grande? L'applicazione per Android, disponibile su Amazon Appstore, è ben recensita e migliore rispetto alla controparte Windows (o al semplice accesso tramite browser).

3. Duolingo

Questa è un'ottima app per l'apprendimento delle lingue, disponibile anche in versione nativa per Windows 11. Tuttavia, come le applicazioni precedenti, la versione per Windows non è ottimizzata al meglio. Non offre il supporto per alcune lingue, a differenza dell'applicazione per Android, che garantisce un'esperienza d'uso ottimale e un set di funzioni completo.