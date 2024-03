Windows 11 pubblicizza Copilot con un QR code, gli utenti si infuriano

Alcuni utenti di Windows 11 (e Windows 10) hanno lamentato la presenza un annuncio pubblicitario alimentato da un codice QR sulla schermata di blocco del PC. Dopo accese lamentele, Microsoft lo ha rimosso immediatamente e per ora non sembra intenzionata a riproporlo.

Il codice QR è apparso sulla schermata di blocco e, una volta scansionato, si è rivelato essere una promozione per l'intelligenza artificiale Copilot che invitava gli utenti a scaricare la relativa applicazione mobile per Copilot.

Inutile dire che gli utenti si sono subito riversati su Reddit dove, in un thread portato alla luce da Windows Latest, si sono lamentati animatamente della pubblicità imposta. La pubblicità è comparsa anche su alcuni PC con Windows 10.

L'utente che ha iniziato la discussione affermava di essersi trovato di fronte a un "adorabile codice QR appiccicato sulla mia schermata di blocco". Fortunatamente Microsoft ha abbandonato questo esperimento dichiarando quanto segue:

"La notifica [codice QR] era semplicemente un modo per educare gli utenti e da allora è stata messa in pausa. Apprezziamo le esperienze dei nostri clienti e impariamo sempre a determinare ciò che è più prezioso e per chi".

Analisi: Implementazione problematica

Ci sono alcuni elementi che peggiorano questo episodio. In primo luogo, anche se Windows Latest parla di un passo indietro da parte di Microsoft, la dichiarazione di cui sopra parla di una "pausa" - un arresto per ora, non per sempre. Ciò significa che gli annunci pubblicitari sotto forma di QR torneranno in futuro? Purtroppo non possiamo escluderlo.

Il secondo punto è che l'esperimento è stato effettuato su coloro che utilizzano le versioni finite di Windows 11 (e 10), non su chi è iscritto ai canali di test. Questo, francamente, è ancora peggio pur trattandosi di un ristretto numero di persone.

Ad aggravare la situazione c'è il fatto che, come osservato su Reddit, in alcuni casi il codice QR era leggermente oscurato da una parte dell'interfaccia di Windows, caratteristica che ha indotto alcuni utenti a pensare che il codice fosse in realtà presente a causa di un bug, e non per progettazione o intenzione di Microsoft.

In ogni caso, chi non volesse visualizzare questo o altri suggerimenti per la schermata di blocco può disattivarli. Su Windows 11 o Windows 10 andando nel menù Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco e, nella parte superiore del pannello, selezionate "Immagine" o "Presentazione".

Verrà quindi visualizzata l'opzione "Visualizza informazioni, suggerimenti e altro..." sulla schermata di blocco, che dovrà essere disattivata: il gioco è fatto. Così facendo non vedrete più oggetti indesiderati, suggerimenti o pubblicità.