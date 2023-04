Windows 11, dopo 30 anni cambia il modo per fare gli screenshot

Windows 11 potrebbe modificare il funzionamento del tasto Print screen (Stampa schermo).

Windows Latest ha segnalato questa novità, presente nel sistema operativo per coloro che stanno testando la build 22621.1546 e la build 22624.1546 della beta.

Come probabilmente saprete, premere il tasto Stampa schermo sulla tastiera vi consente di fare uno screenshot con Windows 11, scattando un'istantanea di ciò che sta succedendo sullo schermo in quel momento e salvandola nella cartella Screenshot in modo da poterla poi utilizzare come si desidera.

Questa procedura è stata mantenuta uguale per moltissimo tempo (sicuramente da Windows 95, ma forse addirittura da Windows 3.1, quindi più di 30 anni fa).

In questa nuova build di anteprima (rilasciata quattro giorni fa), Microsoft ha fatto in modo che premendo il tasto si apra lo Strumento di cattura.

Si tratta di un cambiamento piuttosto piccolo, ma che avrà un impatto piuttosto importante sul flusso di lavoro di molte persone. Tuttavia, c'è una buona notizia per coloro a cui non piace questa idea, ovvero la presenza di un interruttore nella per disattivare questa opzione.

Si trova nel pannello Impostazioni, sotto Accessibilità > Tastiera, dove è presente un cursore "Usa il tasto Stampa schermo per aprire lo Strumento di cattura".

Analysis: Making Windows more user-friendly

I veterani del mondo dell'informatica sono molto familiari con la funzione Stampa schermo. Tuttavia, per chi è alle prime armi con Windows, non c'è alcun segnale che indichi che è successo qualcosa quando si è premuto il tasto.

Con la comparsa dello Strumento di cattura, Microsoft fornisce un'indicazione precisa che lo screenshot è stato effettuato. Inoltre, l'utente ha la possibilità di modificare l'immagine direttamente da questa finestra, ritagliandola rapidamente, ad esempio, prima di salvare l'immagine. Si tratta quindi di un modo per aiutare i meno esperti di tecnologia a capire cosa sta succedendo quando si preme il fatidico pulsante.

Fortunatamente, grazie alla possibilità di modificare il comportamento di questa funzione, Microsoft continuerà a offrire a chi ha maggiore familiarità con il funzionamento di Windows la possibilità di scegliere di attenersi allo schema attuale.