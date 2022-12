Windows 11, aggiornamenti più veloci dal 2023

Windows 11 è nel suo pieno sviluppo e, stando alle indiscrezioni più recenti, Microsoft si prepara a lanciare il terzo Moment Update (aggiornamento delle funzionalità) del 2023. Se quanto trapelato è corretto, il grosso pacchetto di funzionalità dovrebbe essere rilasciato entro la primavera, con il nome di "Continuous Update".

Il rumor proviene dall'insider WalkingCat, una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda le informazioni sui futuri aggiornamenti di Windows 11. I dettagli rimangono ancora sconosciuti, ma in base al nome, l'azienda sta lavorando a un modo per rilasciare più rapidamente i futuri aggiornamenti importanti, che per ora vengono resi disponibili solo con cadenza annuale.

May 2023 = next Windows "Continuous Innovations" release timeframeDecember 14, 2022 See more

In altre parole, non sarà più necessario attendere un anno intero per gli update più sostanziosi: nello specifico, l'azienda prevede di velocizzare il processo di test delle nuove funzionalità nel canale Dev e Beta, per gli utenti che aderiscono al programma Insider, in modo da rilasciare velocemente quelle funzionalità già testate e pronte. Il pacchetto in questione sarebbe il terzo Moment Update che il sistema di prepara a ricevere.

Windows 11 ha già ricevuto il suo primo Moment Update che ha introdotto alcuni nuovi elementi all'interfaccia, come ad esempio le schede su Esplora Risorse. Non c'è certezza riguardo il periodo di rilascio per il prossimo aggiornamento, che tuttavia dovrebbe essere disponibile entro il secondo trimestre 2023, precisamente per il mese di maggio.

Il secondo Moment Update dovrebbe arrivare tra febbraio e marzo 2023, come riportato da Zac Bowden, un altro insider che lavora per la testata specializzata Windows Central, anche se, al momento, le informazioni sul contenuto sono scarse.

Basandoci su alcune funzioni già in lavorazione possiamo tuttavia ipotizzare il rilascio delle seguenti novità: