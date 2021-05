Windows 10, installare i driver non sarà più un incubo

Trovare il giusto driver per i dispositivi collegati al vostro PC Windows 10 potrebbe diventare molto più semplice. Infatti Microsoft sta testando una funzione che consentirà di installare nuovi driver senza prima dover identificare il dispositivo.

A parte quelli generici (per tastiere, mouse altri dispositivi), incorporati già in Windows 10, di solito i driver vengono scaricati e installati automaticamente tramite Windows Update, anche se non si tratta sempre delle ultime versioni disponibili. Per questo motivo, è possibile anche installare manualmente i driver tramite Gestione dispositivi, sebbene a volte risulti difficile individuare il dispositivo corretto.

Nelle build di anteprima di Windows 10, Microsoft sta testando la funzione "Aggiungi driver", che ne semplifica l'installazione. Tuttavia, questa opzione è disponibile solo per nuovi dispositivi e non per aggiornare driver già installati.

Nuova visualizzazione dei driver

In un nuovo post sul blog che annuncia Windows 10 Insider Preview Build 21382, Microsoft ha confermato che Gestione dispositivi ora consente di visualizzare i driver.

Le nuove viste mostrano i dispositivi per driver, nonché i driver per tipo e per dispositivo, in modo da semplificarne l'installazione. Microsoft ha spiegato il motivo di queste novità, dichiarando:

"Gestire direttamente i driver è più intuitivo [...] perciò ci auguriamo che sviluppatori e power user possano apprezzare questa maggiore flessibilità".

Fonte: Windows Latest