WhatsApp Web e videochiamata, arrivano i primi test per gli utenti

Whatsapp ha finalmente avviato la distribuzione della videochiamata e delle chiamate vocali anche da PC/Mac tramite Whatsapp Web.

Il 2020 è stato l'anno delle videochiamate e dei software per videoconferenza. Un panorama in cui Whatsapp, l'applicazione per messaggistica più diffusa al mondo, si posiziona in modo incerto: offre le videochiamate, ma solo da smartphone. La versione web, al momento, non ha questa funzione.

Il che è un vero peccato, perché chi sta molto tempo davanti al PC può trovare in Whatsapp Web un alleato potente per le sue ore di smart working.

Ancora in beta

WhatsApp is rolling out WhatsApp Beta calls on WhatsApp Desktop for more users!https://t.co/4EduW4bHfP https://t.co/JIFRFLB8jeJanuary 21, 2021

La novità purtroppo è ancora in beta, ma se non altro la distribuzione è cominciata. Alcuni utenti potranno iniziare a usarla, e la speranza è che non ci siano problemi tali da impedire una diffusione di massa.

Il funzionamento è del tutto simile a quello dell'applicazione per smartphone: c'è il pulsante per chiamare, e premendolo si apre una nuova finestra e si attiva la webcam del PC.