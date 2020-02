WhatsApp non funziona più su milioni di smartphone

WhatsApp ha smesso di funzionare su milioni di smartphone con le versioni precedenti dei vari sistemi operativi.

Dal 1 ° febbraio, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook non supporta più gli smartphone con sistemi operativi precedenti ad Android 2.3.7 e iOS versione 8.

I vecchi sistemi operativi non hanno avuto gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e la privacy dei dati degli utenti è a rischio, WhatsApp consiglia quindi di utilizzare dei dispositivi aggiornati all'ultima versione del sistema operativo installato.

Sempre aggiornati

WhatsApp elimina periodicamente il supporto per i dispositivi più vecchi al fine di continuare a sviluppare supporto e funzionalità migliori per la versione più recente dei vari sistemi operativi.

La società afferma che Android 2.3.7 Gingerbread è presente solo nello 0,3% dei dispositivi Android a livello globale, molti nei paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'Africa.

Sebbene i dati di distribuzione di iOS non siano pubblicamente disponibili, dispositivi come l’iPhone 4, che hanno smesso di ricevere aggiornamenti software dopo iOS 7, non potranno sicuramente avere questo servizio. La generazione successiva di questi dispositivi Apple, in particolare iPhone 4s, possiede invece gli aggiornamenti fino alla versione 9 di iOS.

Nel dicembre 2019, WhatsApp aveva anche tolto il supporto per tutti i telefoni basati su Windows , sostenuto dal fatto che anche Microsoft aveva interrotto il supporto della sua piattaforma.

Se state utilizzando uno di questi dispositivi meno recenti, dovrete aggiornare il sistema operativo del vostro dispositivo, altrimenti se questo non fosse possibile, potreste voler acquistare un dispositivo completamente nuovo.

Via BBC