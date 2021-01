WhatsApp: in arrivo la nuova funzione "Leggi più tardi"

Le versioni beta di WhatsApp spesso ci danno un'anteprima delle novità in arrivo nel prossimo futuro. L'ultima beta per Android preannuncia l'arrivo su WhatsApp di una nuova funzione chiamata "Leggi più tardi".

A dirla tutta non si tratta di una funzione completamente nuova, ma piuttosto di un sostituto rivisto e corretto dell'opzione già esistente per archiviare le chat.

Nonostante il nome, questa funzione non ha niente a che vedere con l'Elenco di lettura, ovvero l'opzione che vi permette di salvare i link condivisi nelle chat per aprirli in un secondo momento. La funzione Leggi più tardi si rivelerà invece utile per "mettere da parte" le chat desiderate, in modo che le notifiche non siano di disturbo.

Qualsiasi nuovo messaggio mandato nella chat selezionata arriverà senza essere annunciato da una notifica, in modo che possiate leggerlo quando preferite. Le chat in questione restano comunque accessibili con facilità in qualunque momento grazie a una scorciatoia.

A più tardi!

La funzione Leggi più tardi si rivelerà utile nel caso in cui non vogliate essere disturbati da una valanga continua di messaggi mentre siete occupati o in un momento in cui avete poco tempo. Quando potrete (o vorrete) interagire nuovamente all'interno della conversazione, sarà sufficiente spostare la chat nell'elenco principale e ricomincerete a ricevere le notifiche come prima.

La nuova funzione è parte della beta Android 2.21.2.2. Se volete provare in anticipo i nuovi strumenti e gli aggiornamenti come questi, dovrete unirvi a uno dei programmi beta di Whatsapp. Purtroppo, il programma per i dispositivi Apple è al completo per adesso, anche se vale la pena dare un'occhiata alla pagina Testflight per vedere se si libera un posto.

Per partecipare al programma beta per Android, visitate la pagina WhatsApp Beta su Google Play e inserite i vostri dati. Se avete già installato la versione pubblica di WhatsApp, questa verrà aggiornata alla versione beta entro qualche ora.

Via WABetaInfo