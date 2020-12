WhatsApp come Zoom? Arrivano le videoconferenze su desktop

A breve, gli utenti WhatsApp potrebbero iniziare a utilizzare la propria app di messaggistica preferita anche per le videoconferenze. Infatti l'azienda di proprietà di Facebook è al momento impegnata nei test di una nuova funzione per le chiamate video e vocali nel client desktop per Mac.

Il servizio di messaggistica ha introdotto per la prima volta le chiamate video e vocali, nonché le videochat di gruppo nell'app mobile nel 2018 e ora sembra che tali funzionalità arriveranno anche su desktop tramite un aggiornamento previsto nelle prossime settimane.

Secondo il team di WABetaInfo, specializzato nell'analisi del codice sorgente dell'app alla ricerca delle nuove funzioni in arrivo su WhatsApp, alcuni utenti stanno già effettuando il beta-testing di un aggiornamento del client desktop per macOS che rende possibile effettuare chiamate VoIP e videochiamate end-to-end con crittografia.

Videochiamate desktop

Per iniziare a effettuare chiamate audio o video su WhatsApp, gli utenti dovranno aprire la versione desktop e accedere ai pulsanti di chiamata, ora visibili nell'intestazione in alto a destra dell'app. Se siete fra gli utenti selezionati a caso per partecipare alla beta, lo potrete capire dalla presenza della dicitura "Beta" sui pulsanti per le chiamate video e voce.

Gli utenti che proverete a chiamare riceveranno una notifica nella versione desktop dell'app e potranno accettare, rifiutare o ignorare la chiamata.

Durante lo svolgimento di una call, una piccola finestra vi darà la possibilità di chiudere la chiamata, disattivare l'audio o attivare/disattivare il video.

Avremo maggiori informazioni su questa nuova funzionalità non appena WhatsApp la annuncerà ufficialmente nel corso delle prossime settimane.

