VPN, antivirus e 50 GB sul cloud: Norton 360 Deluxe è in offerta a metà prezzo

NortonLifelock ha ridotto il prezzo dell'abbonamento annuale del piano Norton 360 Deluxe che include una VPN, 50 GB di spazio cloud per il backup del proprio PC e un password manager. Il piano include anche l'abbonamento al pluripremiato pacchetto di programmi per la sicurezza e la privacy online. Il prezzo è stato dimezzato e quindi in questo periodo il costo dell'abbonamento annuale è passato da €89,99 a €39,99.

Anche solo dal punto di vista della VPN l'offerta è particolarmente conveniente dato che la VPN inclusa nel piano si può installare in cinque dispositivi inclusi computer desktop, laptop, tablet e smartphone.

Norton Secure VPN è una buona soluzione per gli utenti poco esperti per accostarsi alle VPN grazie alla sua facilità di utilizzo. I server si trovano in 29 stati e coprono oltre al Nord America e all'Europa anche Australia, Brasile, Israele, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Singapore e Sud Africa. Questa VPN ha inoltre una policy no-log che non traccerà la vostra attività e i vostri movimenti su internet.

Norton 360 Deluxe €89.99 €39.99 per un anno

Il pacchetto di programmi dedicato alla sicurezza include un abbonamento di un anno anche a Norton Secure VPN. Avrete, inoltre, anche il classico antivirus che ha reso famoso il marchio Norton, otre a un firewall, parental control, un password manager e 50 GB di spazio per fare il backup dei file del vostro PC sul cloud.Vedi offerta

Norton Secure VPN permette anche di accedere anche alla versione di Netflix di paesi diversi rispetto all'Italia ma non supporta i torrent. Se cercate qualcosa di più vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori VPN del 2020 per trovare un provider che possa essere più adatto alle vostre esigenze.

In ogni caso, a differenza di molti altri provider VPN, lo sviluppatore NortonLifelock consente i resi entro due mesi dall'acquisto in modo da poter cancellare quando volete il vostro abbonamento e riavere i soldi indietro se vi accorgete che questa VPN non fa al caso vostro.

Norton 360 Deluxe include anche un antivirus in grado di effettuare analisi euristiche per trovare nuovi file a rischio, un parental control, un firewall, un password manager e 50 GB di spazio cloud per il backup dei vostri file più importanti.

NortonLifelock non ha comunicato sino a quando l'offerta sarà disponibile, duqnue meglio approfittarne fin da subito. Amazon potrebbe avere delle buone offerte durante il prossimo Amazon Prime ma è difficile che possano essere raggiunti prezzi come quelli di questa offerta.