Come si riconoscono le migliori VPN? Con questi 8 parametri

Data la presenza di diversi servizi VPN, potrebbe essere difficile decidere a quale registrarsi, e capire quali siano le migliori VPN da scegliere. Siti web dei provider sono utili fino a un certo punto per decidere le funzionalità importanti, ma a volte le informazioni più cruciali sono sepolte in profondità nei siti.

Per evitare quindi qualsiasi pericolo di sbagliare VPN, abbiamo riportato in questo articolo quelle che sono le caratteristiche veramente importanti da tenere a mente quando scegliete un servizio VPN.

1. Il numero dei server deve essere alto

Una VPN nasconde i dati di un utente crittografandoli con un tunnel creato tra il dispositivo dell'utente e il server della VPN. L'utente assume quindi l'indirizzo IP del server della VPN (piuttosto che il proprio) e questo è uno dei principali vantaggi di una VPN, vale a dire che un utente può apparire in una posizione geografica diversa da quella in cui si trova effettivamente.

Questa pratica può risultare utile in diversi modi, come riuscire ad accedere a servizi di streaming o siti di shopping specifici su un determinato paese, ignorando ciò che è noto come geoblocco.

L’elemento importante da tenere a mente è che un buona VPN deve avere una copertura più vasta possibile, permettendo di connettervi ai server di svariati paesi, quindi maggiore è il numero disponibile e meglio è (poiché hanno meno probabilità di essere sovraccarichi e otterrete prestazioni migliori).

(Image credit: Future)

2. App mobile

Qualsiasi VPN dispone di un software client per PC. Tuttavia, il vero valore di una VPN lo si vede nel supporto mobile e nel mantenere il vostro dispositivo sicuro mentre accedete a una rete Wi-Fi pubblica.

Pertanto, quando si sceglie una VPN, assicuratevi che supporti le piattaforme per i dispositivi “mobile”. La maggior parte dei provider supporta Android e iOS, ma controllate anche le istruzioni di configurazione nelle pagine di assistenza. ExpressVPN ad esempio possiede le guide per l’impostazione manuale di Windows Phone, BlackBerry, lettori di ebook, Linux e molte altre piattaforme.

(Image credit: Shutterstock)

3. Kill switch integrato

Nessuna VPN è sicura al 100% e tutte possono essere soggette a “perdite” di IP, che espongono il vostro vero indirizzo quando siete online. Questo può verificarsi facilmente durante i sovraccarichi.

La soluzione è il kill switch, che è in grado di monitorare la perdita della connessione con il server. È proprio in quel preciso momento che il vostro reale IP potrebbe essere esposto e, in questo caso, la kill switch interrompe il trasferimento dei dati.

In breve, come suggerisce il nome, la kill switch uccide la connessione, impedendo la trasmissione di dati non crittografati (e di conseguenza il vostro reale IP).

Sebbene non tutti i servizi VPN offrano una kill switch, alcuni ce l’hanno integrati nel software client. Cercate una VPN che abbia questa funzione integrata e assicuratevi di attivarla nelle impostazioni dell'app dato che in molti casi è disabilitata come scelta predefinita.

4. Server DNS anonimi

Il DNS (Domain Name System) è un sistema di nomenclatura che trasforma l'indirizzo digitato nella barra degli indirizzi del browser web, ad esempio www.techradar.it, nell'indirizzo IP utilizzato dal web in tutto il mondo per indirizzare il traffico verso l'utente. La maggior parte degli utenti esegue la traduzione DNS, per impostazione predefinita, tramite il proprio ISP, sebbene ciò possa essere facilmente modificato.

Quando si utilizza una VPN l'obiettivo è la privacy, quindi vogliamo che la VPN sia configurata per proteggerci anche nel processo di traduzione DNS (mantenendo i dati lontani dagli occhi potenzialmente indiscreti dell'internet provider).

Il DNS di Google viene spesso utilizzato per la sua velocità, ma questa sarebbe una scelta pessima dal punto di vista della privacy. Ci sono servizi DNS progettati apposta per essere anonimi, come FreeDNS o DNSWatch, e in effetti il vostro provider VPN dovrebbe utilizzare il proprio DNS anonimo per preservare meglio la vostra privacy.

5. Policy sulle informazioni di log-in

I servizi VPN utilizzano diverse policy in merito alla registrazione. Alcune VPN possono conservare attività di navigazione per mesi, dati che potenzialmente potrebbero essere consegnati alle autorità se richiesti.

Bisogna fare molta attenzione se cercate una VPN che abbia una policy no-log. Molti provider affermano di offrirla, ma in realtà potrebbero ancora conservare alcuni dati (come i log di sessione, ad esempio). Vale la pena leggere attentamente l'informativa sulla privacy del provider e assicurarsi che non vi siano dettagli nascosti al riguardo. In alternativa, date un'occhiata alla nostra raccolta delle migliori VPN , in cui valutiamo a fondo ogni dettaglio.

(Image credit: Asus)

6. Supporto del router

Invece di installare la VPN su tutti i vostri singoli dispositivi, una strategia alternativa è quella di installarla direttamente sul router della vostra rete domestica, in modo che ogni dispositivo collegato alla rete avrà il vantaggio della protezione.

Sebbene questo possa sembrare il piano migliore, richiede due cose: un router compatibile e un servizio VPN che lo supporti.

7. Supporto per OpenVPN

Tutte le VPN mantengono i vostri dati privati ​​creando un tunnel di dati crittografati tra il client e il server della VPN, ma esistono diversi protocolli per eseguire questa crittografia dei dati.

Un numero maggiore di protocolli offerti da una VPN deve considerarsi come un fattore positivo, ma sarebbe ideale se il servizio supporti il ​​protocollo OpenVPN. Questo è il protocollo più moderno nell'uso mainstream ed è considerato altamente sicuro. La VPN che lo supporta probabilmente permetterà di scegliere tra due versioni di OpenVPN (TCP e UDP), di cui approfondiamo il funzionamento in questa pagina .

(Image credit: Pexels)

8. Prezzo basso

Forse questo sembra un punto ovvio da sottolineare ma l'abbiamo incluso perché è importante rendersi conto che ci sono diversi piani e prezzi quando si tratta di VPN.

Quasi sempre otterrete uno sconto se acquistate almeno un anno di servizio e con alcuni fornitori potete ottenere offerte davvero convenienti.

Allo stesso tempo, tenete presente che a volte i piani basilari non hanno tutte le caratteristiche e potreste perdere qualcosa di buono (ad esempio, un protocollo proprietario per evitare di essere rilevato come connessione VPN, in modo da non essere successivamente bloccato o limitato).

Se tutto questo sembra confuso, possiamo capirlo, ma la buona notizia è che abbiamo creato una guida dedicata alle migliori offerte VPN.