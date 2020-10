Valve Index, dopo Half-Life Alyx arriveranno altri capitoli VR della serie

Half-Life: Alyx è uno dei giochi VR più attesi di questo periodo, infatti il colosso dei videogiochi Valve (Left for Dead, Dota 2) ritorna dopo parecchi anni con uno dei suoi franchise di punta.

Ma il titolo, compatibile anche con Valve Index che senza dubbio ha contribuito alla scarsa disponibilità del visore VR di Valve in questi giorni, sembra essere l'inizio di un più ampio aggiornamento della serie Half-Life, 13 anni dopo Half-Life 2: Episode 2 usciti su PC e console.

Parlando con Game Informer , lo sviluppatore di Valve Robin Walker ha spiegato che il team "spera che non sia l'ultimo" gioco Half-Life sviluppato. "Half-Life significa molto per noi", ha detto Walker, "ed è stato incredibilmente gratificante rientrare in contatto con i suoi personaggi, le ambientazioni e le meccaniche di gioco".

Walker ha aggiunto: “Ci sono in Half-Life: Alyx membri del team che sono presenti in Valve da Half-Life 2, e molti altri che tornano addirittura da Half-Life originale. Ci sono anche persone nel team che lavorano a questa serie per le prima volta, e molti di loro sperano sicuramente che non sia l'ultima. Vediamo Half-Life: Alyx come il nostro ritorno in questo mondo, non come la sua fine. "

Una svolta in direzione VR

Half-Life: Alyx non uscirà fino al 23 marzo e non è esagerato affermare che potrebbe essere uno dei più grandi giochi VR di questo decennio. Il titolo potrebbe fare da apripista per Valve Index, trasformandolo in un visore a largo consumo in competizione con l'Oculus Rift e l'Oculus Quest, sempre nel caso in cui la produzione del dispositivo riesca a soddisfare la domanda.

Per quanto riguarda la forma che assumeranno i futuri giochi di Half-Life, è probabile che qualsiasi altro progetto nell'immediato futuro venga pensato per l'Index, piuttosto che per le console domestiche più tradizionali, dato il grande lavoro svolto da Valve per integrare la realtà virtuale in Half-Life: Alyx.

Il titolo sarà compatibile con altri visori VR, ma è stato appositamente progettato per l'hardware di Valve, mentre gli attuali proprietari del dispositivo otterranno il gioco gratuitamente.

(Image credit: Valve Corporation)

Walker ha anche parlato della domanda di "esperienze tripla-A su larga scala" nella realtà virtuale e di quanto il mondo di Half-Life abbia funzionato fin dall'inizio sul dispositivo: "Il set di meccaniche di Half-Life era sorprendentemente naturale per la realtà virtuale, ancor prima che fosse fatto tutto il lavoro necessario per integrarli profondamente col visore. Era chiaro da quei primi esperimenti che la realtà virtuale sarebbe stata un terreno molto fertile per Half-Life. "

Vedremo altri giochi di Half-Life dal punto di vista di Alyx? Non saremmo contrari a maneggiare il piede di porco di Gordon Freeman con i controlli touch dell'Index o, perché no, una periferica a forma di piede di porco dedicata.

Non siamo in attesa di Half-Life 3, abbiamo perso la speranza per quel gioco molto tempo fa, ma per quelli di noi che sono cresciuti con Half-Life originale, questo sembra certamente l'inizio di qualcosa di più grande.