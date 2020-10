WhatsApp, una nuova funzione aiuterà gli utenti a distinguere le chat

A chi non è mai capitato di inviare un messaggio WhatsApp al gruppo sbagliato? Piuttosto imbarazzante, vero? Per fortuna sembra che l’app di messaggistica istantanea stia per implementare una funzione pensata per evitare che questo accada.

Come segnalato da WABetaInfo, l'opzione consentirà di impostare degli sfondi personalizzati per ogni chat in modo da individuare in modo rapido e intuitivo il contatto o il gruppo con cui state chattando.

La funzione consentirà inoltre di impostare uno sfondo diverso in base al tema, permettendo di impostarne uno per la light mode e uno per la dark mode.

Non è finita qui, si potrà persino scegliere i livello di luminosità di ciascuno sfondo e regolarla in base alla trama o al soggetto dell’immagine selezionata in modo da evitare che si confonda con la chat.

Continua la serie di aggiornamenti

Gli sfondi personalizzati per le chat individuali non sono ancora disponibili, nemmeno per i beta tester, ma faranno il loro esordio nei prossimi mesi. Si tratta dell'ultima di una serie di implementazioni che stanno interessando WhatsApp negli ultimi mesi.