Una Luna così non si era mai vista! Gli scatti della Superluna più belli di sempre

La scorsa settimana, molti appassionati (e non) di fotografia hanno rivolto lo sguardo al cielo per ammirare la Superluna, un evento che si ripete annualmente ma desta sempre grande stupore agli occhi di chi lo osserva.

Per chi non lo sapesse, la Superluna si manifesta quando c'è Luna piena e al contempo il satellite si trova alla distanza minima dalla Terra. Come potete dedurre, l'aumento di dimensioni (dai cui l'appellativo super) è legato a un effetto ottico che si accentua osservando il fenomeno con un telescopio, una fotocamera dotata di zoom o un semplice binocolo, ma si può notare anche a occhio nudo.

Quest'anno, tra le tante foto comparse in rete, siamo rimasti particolarmente colpiti dal servizio realizzato dal fotografo Andrew McCarthy, già noto per i suoi incredibili scatti astronomici.

McCarthy, che su Instagram si chiama @cosmic_background, è sicuramente uno degli astrofotografi più popolari in rete. Volete scoprire perché?

Godetevi gli scatti pubblicati tre giorni fa che ritraggono l'ultima Superluna e capirete da soli.

Per realizzare questi magnifici scatti, McCarthy ha fatto squadra con un altro fotografo specializzato in astrofotografia che risponde al nome di @cosmic.speck (opens in new tab) su Instagram (altro profilo da tenere d'occhio per gli appassionati).

Il titolo della raccolta è: “The Hunt for Artemis,” e prende il nome dalla missione Artemis 1 che a breve vedrà l'invio di un modulo spaziale NASA chiamato Orion sulla luna. A conti fatti è la prima prima volta che la NASA lavora a un progetto simile fin dal lancio del programma Apollo nel 1970.

Se volete vedere le foto nella loro versione integrale vi consigliamo di visitare la pagina Instagram di McCarthy.



Fonte: BGR