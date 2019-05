Una fuga di notizie mostra il nuovo Honor 20 in un nuovo colore rosa e bianco

Sappiamo che i nuovi cellulari Honor 20 usciranno il 21 maggio, ma non sapevamo niente riguardo l'estetica.. fino a oggi. Nuove indiscrezioni mostrano un nuovo colore con un delicato gradiente rosa-bianco per quello che crediamo sia il modello standard di Honor 20.

L'immagine è stata postata inizialmente su Weibo e mostra quattro fotocamere esterne che, insieme al raffinato range di colori, sembrano indicare che il modello in questione sia Honor 20 Pro.

È sicuramente più significativa rispetto all'ultima immagine che abbiamo visto di Honor 20, che arrivava dal produttore stesso. In quel caso, il cellulare era nascosto in una borsa di Moschino per celebrare la collaborazione tra i brand.

Una precedente fuga di notizie mostrava lo stesso render in un colore turchese. Potete vedere entrambe le immagini qua sotto. I dispositivi sono dotati di tre fotocamere e di un sensore ToF 3D (time-of-flight), più piccolo e in grado di rilevare la profondità.

Non sappiamo molto riguardo le specifiche e le dimensioni dello schermo di questi smartphone, ma potete aspettarvi delle componenti e un prezzo di categoria media .

Secondo le fughe di notizie e le indiscrezioni in cui ci siamo imbattuti, Honor 20 Pro dovrebbe avere specifiche leggermente migliori e lo schermo un po' più grande rispetto al modello standard.

Non dimenticate che anche Honor 20 Lite sembra avere una tripla fotocamera esterna e potrebbe essere un'opzione interessante per chi ha un budget limitato.

Qualunque cosa Honor stia tenendo in serbo per il 21 maggio, noi non vediamo l'ora di vedere e testare i nuovi modelli. L'anno scorso siamo rimasti impressionati da ciò che Honor 10 aveva da offrire, e ci aspettiamo che il suo successore sia ancora meglio.

Via GSMArena