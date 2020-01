Trump tuona contro Apple: gli iPhone sono "troppo protetti"

Il presidente Donald Trump ha fortemente criticato la decisione di Apple di negare l’autorizzazione allo sblocco di alcuni dispositivi iPhone ritenuti utili ai fini di indagini penali.

Il Presidente degli Stati Uniti ha scritto su Twitter che Apple si sarebbe rifiutata di sbloccare gli iPhone "utilizzati da assassini, spacciatori e altri elementi criminali violenti".

"È giunto il momento che si facciano avanti e inizino a collaborare con il nostro grande Paese, IMMEDIATAMENTE", ha aggiunto Donald Trump nel suo tweet.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.January 14, 2020