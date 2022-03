The Witcher 4: il quarto capitolo inaugura una nuova saga

CD Projekt Red ha finalmente confermato che The Witcher 4 è in fase di sviluppo.

In un recente post sul suo blog dal titolo “A New Saga Begins”, lo sviluppatore ha ufficialmente confermato che è in arrivo un nuovo episodio della serie di giochi The Witcher, uno dei migliori giochi open world di sempre.

Il post non entra nei dettagli, ma rivela che The Witcher 4 (o qualunque sarà il titolo del prossimo capitolo della saga) ricorrerà a un motore grafico diverso da quello precedentemente utilizzato nel controverso Cyberpunk 2077. The Witcher 4 sarà sviluppato in Unreal Engine 5, laddove Cyberpunk 2077 si appoggiava al REDengine.

“Siamo felici di annunciare che il prossimo capitolo della serie di videogiochi The Witcher è attualmente in fase di sviluppo e inaugurerà una nuova saga per il franchise”, afferma CD Projekt Red nel post.

“È un momento decisamente emozionante: stiamo passando da REDengine a Unreal Engine 5 e inizieremo una partnership strategica pluriennale con Epic Games. Quest’ultima non coprirà solo le licenze, ma anche lo sviluppo tecnico di Unreal Engine 5, così come le future potenziali versioni di Unreal Engine, laddove necessario”.

“Collaboreremo a stretto contatto con gli sviluppatori di Epic Games con l’obiettivo principale di aiutare a perfezionare il motore grafico per le esperienze open world”.

“In questo momento, non sono disponibili ulteriori dettagli riguardo il gioco – come la finestra di sviluppo o la data di uscita”.

Non ci sono certezze sul nuovo The Witcher, ma sappiamo che, nonostante la partnership strategica di CD Projekt Red, non sarà un’esclusiva Epic Games.

Analisi: l'inizio di una nuova saga

(Image credit: CD Projekt Red)

La serie di giochi The Witcher è basata sull’omonima serie di libri di Andrzej Sapkowski. L’acclamato The Withcer 3: Wild Hunt, ultimo episodio principale della serie di CD Projekt Red, è uscito per la prima volta nel 2015. Sono dunque 7 anni che non mettiamo le mani su un nuovo capitolo della saga.

Che CD Projekt Red stia sviluppando una new entry per la sua fortunata serie non ci sorprende: basti pensare al successo della trasposizione di Netflix e dei suoi spin-off (lo show sta per entrare nella sua terza stagione).

Sebbene i dettagli su The Witcher 4 siano fino a questo momento scarsi, prevediamo che forse sarà Ciri ad assumere il ruolo di protagonista nel nuovo capitolo della serie. L’immagine (potete vederla qui sopra) rilasciata insieme all’annuncio mostra un medaglione di gatto della neve (che appartiene proprio a Ciri), invece del medaglione di lupo caratteristico di Geralt.

Inoltre, il post si intitola “A New Saga”, il che fa pensare che si tratterà di una storia distaccata dalle vicende di Gerald.

Non abbiamo conferme al riguardo ma, dato che The Witcher 3 sembrava segnare la fine delle avventure di Geralt, avrebbe senso che fosse Ciri a impersonare il personaggio principale del nuovo capitolo della serie.

Forse non sappiamo ancora molto del nuovo gioco di The Witcher, ma siamo lieti di sapere che sarà basato su Unreal Engine 5 invece che su REDengine.

Dopotutto, Cyberpunk 2077 ha avuto problemi sin dalla data di lancio e lo sviluppatore non vorrà di certo ripetere l’errore con il suo franchise più iconico.

Speriamo di sentire qualcosa in piu’ su The Witcher 4 nei prossimi mesi, magari in occasione di eventi come il Gamescom 2022. Dato che però la nuova voce della serie sembra essere ancora alle prime fasi di sviluppo, non aspettatevi di poter giocare a The Witcher troppo presto.