The Last of Us per PC, requisiti hardware rivisti al ribasso per la gioia di molti

(Immagine:: The Last of Us)

La scorsa settimana Naughty Dog e Sony hanno reso note le specifiche della versione PC di The Last of Us.

TLOU è un gioco attesissimo da tutti i PC gamer che non possiedono una console, oltre ad essere uno dei titoli più acclamati dalla critica, motivo per cui dei requisiti più permissivi potrebbero allargare notevolmente la platea di giocatori interessati.

Se i requisiti minimi diffusi inizialmente vi hanno spaventato, la notizia di oggi dovrebbe risollevarvi il morale, dato che le specifiche richieste sono state riviste al ribasso. Inoltre, la comparsa del logo di Iron Galaxy (che potete vedere in basso a destra della scheda tecnica) rappresenta un'ulteriore garanzia riguardo la qualità del porting (ricordiamo l'ottimo lavoro svolto con Uncharted: Legacy of Thieves Collection).

Stando ai dati diffusi (che potete vedere qui sotto) per giocare a 60 fps / 1080p basterà una AMD Radeon RX 5700 XT (8GB), mentre inizialmente tra le specifiche per questi settaggi compariva la AMD Radeon RX 5800 XT (8GB).

Non si tratta certo di una differenza radicale, ma è sicuramente di buon auspicio per chi ha configurazioni meno recenti e spera di poter giocare a TLOU anche con impostazioni minime. Del resto, come molti potranno testimoniare, questo titolo è diventato famoso per la storia (dalla quale è tratta l'omonima e popolarissima serie TV), piuttosto che per la grafica.

Image 1 of 2 Previous Specification Sheet (Image credit: Naughty Dog ) New PC Specs with Iron Galaxy Logo (Image credit: Naughty Dog )



Una grande notizia per tutti!

Siamo a un passo dalla data di uscita di The Last of per PC, prevista per il prossimo 28 marzo e sapere che il gioco sarà accessibile anche con schede video meno potenti è sicuramente una grande notizia per chi, come chi scrive, non dispone di un PC di ultima generazione.



Si spera che anche in futuro, chi si occupa dei porting tenga in considerazione le migliaia di utenti che giocano ancora da PC "vecchiotti" per evitare di tagliarli fuori da lanci di questo calibro.