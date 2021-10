L'introduzione definitiva dello standard televisivo digitale DVB-T2 in Italia è prevista a partire dal 1 gennaio 2023. Il passaggio allo standard DVB-T2 si realizzerà in due fasi: attualmente ha avuto inizio la fase 1, il cosiddetto switch off.

Il passaggio al DVB-T2 è determinato dall’adozione, da parte delle emittenti televisive comunitarie ed europee, di un unico standard. Questo nuovo standard è l’HEVC, che consente una migliore qualità delle trasmissioni e una migliore codifica delle stesse. Il miglioramento della codifica consente, inoltre, di liberare banda per dedicarla all’implementazione delle tecnologie 5G .

Più avanti spiegheremo nel dettaglio cosa comportano queste trasformazioni. Andiamo a vedere in cosa consiste lo switch off in corso tra il 2021 e il 2022 e quando avverrà per ogni regione italiana.

In poche parole

Cos’è? DVB-T2 è il nuovo standard della televisione

Quando? Dal 20 ottobre 2021

Cosa devo fare? Potrebbe essere necessario un nuovo decoder o un nuovo televisore (se non si ha già un TV compatibile)

Switch off 2021/2022

La fase 1 del passaggio allo standard televisivo digitale DVB-T2, comunemente nota come switch off, corrisponde alla migrazione del sistema DVB-T alla codifica MPEG-4. A partire dal 20 ottobre 2021, gradualmente, alcuni canali inizieranno ad abbandonare la codifica MPEG-2 in favore di MPEG-4.

La dismissione generalizzata della codifica MPEG-2 sarà definita con un provvedimento di legge, da emanare entro la fine del 2021 dopo il primo rinvio - originariamente lo switch off avrebbe dovuto avvenire il 1 settembre 2021.

Il rinvio, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico e come riportato da Il Sole 24 Ore , è addebitabile alla lentezza della sostituzione dei televisori. Per questo motivo il Governo ha integrato il precedente "bonus TV" con un nuovo "bonus rottamazione" e ha anche introdotto un "bonus decoder", dedicato a chi non desideri cambiare apparecchio.

Contemporaneamente si verificherà il refarming della banda 700MHz, che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno deciso di riservare esclusivamente allo sviluppo del 5G e che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2022.

Il calendario dello switch off

Il calendario dello switch off per regione è il seguente:

dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021: Area 1A - Sardegna

dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022: Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022: Area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche

dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022: Area 1B - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania

Fino al 1 gennaio 2023, quando cioè avrà inizio la fase 2 del passaggio allo standard televisivo digitale DVB-T2, le emittenti avranno meno risorse frequenziali a disposizione.

Verificare la compatibilità

Scoprire se il vostro televisore supporta il passaggio al MPEG-4 e al HEVC è semplice. Vediamo come si fa.

Il formato MPEG-4 è già adottato dalle emittenti italiane per trasmettere contenuti in alta definizione. Per controllare se il vostro televisore lo supporta, vi basta raggiungere i canali a partire dal 500 - eventualmente dopo aver risintonizzato l'apparecchio.

Per il formato HEVC, invece, la questione si complica. Il nuovo standard è denominato High Efficiency Video Coding. È stato rilasciato dall'ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) e dall'ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) nel 2013.

È tecnicamente superiore anche al MPEG-4 ma, poiché la maggioranza delle trasmissioni a oggi era ancora codificata con lo standard MPEG-2, si è scelto di effettuare un passaggio in due tempi e di far coesistere gli standard più recenti. Per approfondire gli aspetti tecnici e le differenze tra HEVC e altri standard di codifica vi suggeriamo la lettura di un' analisi pubblicata dal Centro Ricerche, Innovazione Tecnologica e Sperimentazione (CRITS) della Rai.

Per verificare se il vostro televisore supporta il passaggio all'HEVC e al DVB-T2, bisogna sintonizzarsi sul canale 100 o 200. Se, anche su uno solo dei due, compare una schermata con la scritta "Test HEVC Main10" significa che il vostro apparecchio supporta il nuovo standard. Se invece non compare alcuna scritta e/o il canale risulta inesistente, significa che l'apparecchio dev'essere sostituito.

Ricordiamo che tutti i televisori venduti in Italia dal 1 gennaio 2017 sono, per legge, compatibili con il DVB-T2. Al momento dello switch off andrà quindi effettuata una nuova ricerca canali.

Come funziona il DVB-T2?

Dal 2023, salvo cambiamenti, tutto il territorio italiano passerà alla nuova tecnica di trasmissione. Lo standard DVB-T2 utilizza il sistema Multiplex a Divisione di Frequenza Ortogonale (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplex) per le trasmissioni radio di base: si tratta di un segnale che impiega un elevato numero di portanti ravvicinate, organizzata con un flusso di dati a bassa velocità.

I segnali ravvicinati sono ortogonali e non interferiscono tra loro. Sono condivisi tra tutti i vettori: una soluzione che rafforza la resistenza del segnale allo sbiadimento contro lo sbiadimento selettivo da effetti Multi-path. In altre parole, dal punto di vista degli spettatori, il DVB-T2 consente una migliore ricezione, anche in presenza di interferenze e di livelli di rumore elevati; l'introduzione di nuovi servizi da parte degli emittenti.

Esistono delle alternative al DVB-T2?

Anche se il passaggio al DVB-T2 è consigliato, esistono alcune alternativa per continuare a seguire le trasmissioni televisive. Le principali sono:

Infine se non si desidera sostituire il proprio apparecchio è possibile acquistare un decoder per il DVB-T2. Al momento dell'acquisto è necessario verificare che il dispositivo sia dotato di tuner DVB-T2 con codifica HEVC a 10 bit.

Alcuni decoder si possono avere anche gratuitamente, se si ha diritto al bonus presentato dal governo: una lista completa degli apparecchi acquistabili senza spese è disponibile a questo indirizzo .