Surface Pro 7, spunta la USB-C in un brevetto Microsoft

Il Surface Pro 7 di Microsoft potrebbe portare la linea di prodotti a un altro livello con la tanto attesa porta USB Type-C, stando ai dettagli di un brevetto scoperto da Windows United e condiviso da HotHardware .

I portatili ibridi Surface di Microsoft sono stati molto acclamati per anni, spesso venendo considerati i migliori tablet Windows sul mercato. Persino il più economico Surface Go ha punteggi alti. L’arrivo di questo standard moderno per la connessione potrebbe davvero portarli su un altro livello.

Per quanto Microsoft Surface Pro 6 sia ottimo per vari aspetti, la selezione di porte è una macchia nera per questo tablet. La MiniDisplay Port è buona, ma la porta USB-A offre una velocità USB 3.0 davvero datata.

Per quanto riguarda la ricarica e l’uso di più periferiche, Microsoft ha sempre usato un alimentatore chiamato Surface Connect.

L’alimentatore non è tra i nostri preferiti, infatti per avere più velocità per l’uso delle periferiche e per la ricarica c’è bisogno di accessori particolari che funzionano solo con dispositivi Surface. Un passaggio alla tecnologia USB Type-C sarebbe un notevole miglioramento a tutti gli effetti.

Altri tipi di connessione

Le USB Type-C non solo sono convenienti per la reversibilità, ma anche per la versatilità. Queste porte sono in grado di supportare una velocità incredibile che corrisponde agli ultimi standard di velocità USB, e potrebbe essere ancora più veloce se Microsoft incorporasse la tecnologia Intel Thunderbolt 3 o passasse alla USB 4 .

Oltre alla mera velocità per il trasferimento dati, la porta può anche essere usata per connettersi ad altri dispositivi USB. Contemporaneamente potrebbe gestire anche la ricarica. Tutto questo sarebbe possibile grazie a questa espansione.

Oltre alla nuova porta, il brevetto parla di un sistema magnetico inserito nella Type Cover che la aiuterebbe a rimanere in posizione quando viene aperta e piegata in modalità tablet. Al momento, la Type Cover rimane chiusa con un sistema di magneti, ma il modello nuovo potrà anche rimanere aperta a sostegno del tablet.

Si tratta di funzioni che migliorerebbero sensibilmente la qualità del prossimo Surface Pro. Rimane da vedere se Microsoft effettivamente deciderà di impiegarle. L’azienda ha già incorporato la porta USB Type-C sul Surface Go, ma è preoccupante se pensiamo quanto tempo ci ha messo per introdurre l’alimentatore Surface Connect e le porte USB 3.0