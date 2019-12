Steam: i saldi invernali sono iniziati

Valve ha annunciato l'inizio dei saldi invernali che dureranno 20 Dicembre 2019 fino al 2 gennaio 2020. La società ha inserito una sezione dedicata che consente di ottenere coupon di Steam, nuovi adesivi per le chat, nuovi effetti per le chat room e tanto altro. Inoltre, sono state aggiunte delle missioni tematiche che rimarranno attive per l’intera durata dell'evento.

Questi dovrebbero essere gli ultimi grandi sconti di Steam per il 2019. Valve ha già effettuato i saldi primaverili, quelli estivi, di Halloween e infine gli sconti autunnali; sarebbe difficile inserire un altro evento nelle poche settimane che ci separano dalla fine dell'anno solare. (A maggior ragione dal momento che la Winter Sale non si concluderà fino a quando il 2020 non sarà già arrivato).

Valve ha dichiarato che questa campagna di offerte offrirà enormi risparmi su migliaia di titoli. Ciò include sconti su singoli titoli e vendite in franchising mirate a facilitare l’acquisto di un'intera serie a prezzi ridotti. Saranno proposti sconti tra il 30% e l'85% su alcuni giochi già presenti sulla homepage del portale.

Durante le festività gli utenti di Steam potranno guadagnare dei token speciali da spendere nell'apposito shop; completando alcune missioni inerenti all’evento è inoltre possibile ottenere ulteriori sconti sui titoli di maggiore interesse. Il prezzo degli articoli che si possono acquistare con i token varia in base alla tipologia: le emoticon costano 100 token, gli adesivi per la chat e gli sfondi dei profili costano 500 o 700 token e gli effetti Winter Badge e Chat Room costano 1.000 token.