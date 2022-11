Starlink imporrà un limite ai download, ma la decisione ha più senso che mai

Anche per il servizio di connessione satellitare di Elon Musk, Starlink, è arrivato il momento di adeguarsi agli usi degli altri ISP (Inter Service Provider). Fino a questo momento, Starlink non poneva limiti alla quantità di dati utilizzabile dagli utenti, ma le cose stanno per cambiare.

Le nuove regole impongono infatti un limite mensile di 1TB di traffico, oltre il quale gli utenti perderanno il più veloce accesso prioritario in favore di una connessione standard e meno performante. Tuttavia, sarà possibile pagare un costo addizionale per mantenere l’accesso prioritario oltre il limite di 1TB.

Starlink sta dunque per perdere una delle sue caratteristiche principali, ma la decisione ha più che mai senso: gli utenti stanno crescendo continuamente e, al fine di assicurare a tutti una connessione stabile ed efficace, è necessario porre un limite ai consumi individuali, almeno fino a quando non saranno lanciati nuovi satelliti che estenderanno le capacità della rete.

Un limite transitorio in vista di un servizio migliore

Tuttavia, le cose sono leggermente più complicate di così. Innanzitutto, il limite di 1TB non conterà il traffico di dati che avviene tra le 23 e le 7 del mattino e, secondo SpaceX, il cambiamento impatterà solamente sul 10% dell’utenza.

Ne consegue che a questo numero di utenti, vale a dire quelli che già superano il limite di 1TB mensile, sarà sufficiente spostare i download più impegnativi, o parte di essi, nella fascia notturna. Non sempre sarà possibile farlo, ma in molti casi non richiederà uno sforzo particolare: per esempio, tra i download che richiedono un maggior numero di GB ci sono i videogiochi moderni, i cui motori grafici possono facilmente portare il prodotto a pesare 100GB.

Per Elon Musk e SpaceX si apre una strada che potrebbe portare a risvolti interessanti. Forse è arrivato il momento di dirigere i propri investimenti verso un servizio che ha un enorme potenziale e trasformarlo in qualcosa in grado di imporsi sul mercato, lanciando nuovi satelliti e offrendo una connessione illimitata e veloce a tutti.