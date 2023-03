Starfield: data di uscita, compatibilità, trailer e gameplay

Dopo ben 25 anni, Bethesda Game Studios si prepara a debuttare con Starfield, una IP completamente nuova che stavolta volge lo sguardo verso le stelle, con l'obiettivo di offrire ai giocatori un'avventura tutta ambientata nello spazio.

Da quello che abbiamo visto finora, il nuovo titolo sembra davvero un'evoluzione per lo studio. Nonostante non manchino elementi provenienti da altri giochi storici, come Fallout, il nuovo titolo è a tutti gli effetti un simulatore spaziale, anche più di quanto ci si aspettasse. Gli elementi da gioco di ruolo la fanno da padrona, ma ci sono anche scambi, personalizzazione delle navi e altro ancora.

Questo articolo verrà aggiornato con tutte le informazioni che man mano usciranno nei mesi che ci separano ancora da lancio. Troverete qui tutte le novità relative al gameplay, ai trailer e le notizie più recenti.

Starfield: dritti al punto

Cos'è? Un RPG di Bethesda ambientato nello spazio

Un RPG di Bethesda ambientato nello spazio Dove sarà possibile giocarlo? Su PC e Xbox Series X|S

Su PC e Xbox Series X|S Quando esce? Il 6 settembre 2023

Starfield: quando esce e per quali piattaforme

(Image credit: Bethesda)

Starfield sarà disponibile per Xbox Series X, Xbox Series S e PC dal 6 settembre 2023. Il gioco si potrà acquistare anche sulla piattaforma di Valve e probabilmente entrerà nella nostra classifica dei migliori videogiochi su Steam. La data di lancio precisa è stata recentemente confermata tramite gli account social ufficiali del gioco.

All'uscita, Starfield sarà un'esclusiva per le console Xbox, come confermato esplicitamente dal trailer E3 2021, escludendo sia PS5 che anche le console più vecchie di Microsoft, come Xbox One. Ciò potrebbe essere indicativo anche per il rilascio di futuri titoli, come The Elder Scrolls 6 e Fallout 5, dato che lo studio è stato acquisito dall'azienda di Redmond.

Trailer

Ultimo trailer di Starfield

L'ultimo trailer pubblicato per Starfield è stato rilasciato insieme alla data di uscita del gioco. Il filmato si concentra maggiormente sullo sviluppo del titolo da parte dello studio. Date un'occhiata qui sotto:

Altri trailer

Troverete altri trailer di Starfield in questo articolo, ma è possibile visionare tutti quelli pubblicati dalla casa di sviluppo nel canale YouTube ufficiale di Bethesda.

Gameplay

Durante lo Showcase di Xbox e Bethesda tenuto lo scorso anno, abbiamo potuto dare un primo sguardo approfondito al gameplay di Starfield. Il giocatore vestirà i panni di un protagonista completamente personalizzabile nell'aspetto, con la possibilità di cambiare il tono della pelle, la forma della testa, i capelli e il loro colore, gli occhi e i dettagli del corpo. Il numero di opzioni disponibili è veramente numeroso, come ci ha sempre abituati Bethesda, incluse quelle per le abilità.

Le opzioni "Background" offrono tre abilità iniziali ciascuno: ad esempio, scegliendo "Duello" si ottiene il 10% in più di danni in mischia, mentre "Gastronomia" permette di creare cibi e bevande unici, oltre a ricercare altre ricette. I tratti permetteranno invece di plasmare la vostra personalità: se scegliete il tratto "Estroverso" avrete più resistenza quando viaggiate con i vostri compagni e meno quando siete soli, "Introverso" farà l'esatto opposto.

La presentazione mostrata da Bethesda ci ha anche dato l'opportunità di avere un primo sguardo alla personalizzazione della nave, che come sappiamo è modulare. È possibile assemblare intere sezioni, sostituendo componenti fondamentali come cabine di pilotaggio, motori e altro ancora. Da quanto fatto vedere, il giocatore non dovrà creare da se queste parti, ma dovrà acquistarle presso i singoli rivenditori, sparsi in diverse località nel mondo di gioco.

Poco dopo la presentazione, Bethesda ha confermato altre informazioni, rivelando che Starfield utilizzerà una prospettiva in prima persona per i dialoghi e che il nostro personaggio non sarà doppiato, il che potrebbe sicuramente essere una notizia gradita dai fan dei titoli più famosi dello studio. Fallout 4 è stato l'unico titolo a provare a inserire un protagonista con la voce, ma proprio per questo motivo è stato oggetto di molte critiche. L'azienda ha quindi voluto evitare il ripetersi di questa situazione.

Un'intervista di IGN con Todd Howard svela anche che Starfield sarà il 20% più longevo rispetto ai precedenti titoli di Bethsesda:

"Questo gioco si sta rivelando essere un po' più lungo [rispetto ai nostri giochi passati] e potremmo ancora metterlo a punto. Ci sono più missioni, quindi potrebbe essere il 20% in più rispetto ai precedenti".

È anche chiaro che, nonostante l'enorme libertà di esplorazione, Starfield offre comunque un unico "sentiero" da seguire, per chi ha interesse a completare soltanto la storia principale. Sempre secondo IGN, Howard ha detto che saranno inoltre presenti un maggior numero di contenuti artigianali di quanti Bethesda ne abbia mai creati.

Starfield: storia e ambientazione

Starfield promette una grande avventura spaziale nell'universo, ambientata 300 anni nel nostro futuro. Dopo alcune missioni iniziali, il nostro protagonista viene invitato a unirsi alla Constellation, l'ultimo gruppo di esploratori spaziali. Li incontreremo nella capitale delle Colonie Unite, Nuova Atlantide, con il compito di cercare artefatti nei Sistemi Insediati.

Parlando con IGN in un'intervista di giugno 2022, Todd Howard ha rivelato che New Atlantis sarà la più grande ambientazione realizzata da Bethesda: "Ha tutti i servizi che ci si aspetta, e si può lavorare sulla propria nave lì e vi si ritrovano tutte le fazioni. Ma è anche il quartier generale di Constellation, la fazione a cui ci si unisce, che è l'ultimo gruppo di esploratori spaziali - una sorta di NASA-incontra-Indiana Jones-che-incontra-La Lega degli Straordinari Gentleman".

Non sorprende che ci siano gruppi rivali con obiettivi diversi, come la Flotta Cremisi, con cui dovremmo scontrarci spesso. I video precedenti di Bethesda hanno anche confermato l'esistenza di avversari agguerriti e violenti, come i mercenari eclittici e fanatici religiosi della Casa Va'Ruun.

Il gioco si svolge su 1000 pianeti completamente esplorabili, tra 100 sistemi stellari e quattro grandi città. Di queste, compresa Nuova Atlantide, ne conosciamo attualmente tre. Dopo una guerra passata con le Colonie Unite, il Collettivo Freestar rappresenta l'altra fazione principale all'interno dei Sistemi Insediati.

Freestar controlla tre sistemi solari e ha come capitale la città fortificata di Akila, che tiene lontani "predatori alieni che sono un incrocio tra un lupo e un velociraptor". Poi c'è Neon, una città del piacere costruita dalla Xenofresh Corporation: avendo creato una droga psicotropa unica nel suo genere, l'Aurora, è ora una popolare località turistica.

Starfield: notizie più recenti

(Image credit: Bethesda)

Starfield avrà un proprio showcase a giugno

Dopo aver svelato la data di rilascio precisa, è stato anche annunciato uno Starfield Direct per l'11 giugno, che seguirà l'Xbox Showcase previsto all'inizio della giornata.

Starfield sarà molto desolante, ma è esattamente ciò che Bethesda vuole

In una recente intervista con il podcaster Lex Fridman, Todd Howard, direttore del gioco, ha spiegato come il team di Bethesda abbia abbracciato la "bellissima desolazione" dell'enorme mondo aperto di Starfield.