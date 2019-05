Sony WH-XB900N, cuffie Extra Bass con riduzione del rumore attiva

Chi ama ascoltare hip hop e altri generi moderni, in genere ama anche il suono delle cuffie Sony Extra Bass, che come si può intuire enfatizzano i bassi in particolare, magari sacrificando qualcosa in altri aspetti se messe a confronti con modelli top di gamma come le Sony WH-1000XM3.

Sony sta però cercando di colmare la distanza tra i modelli Extra Bass e i migliori del suo catalogo, con le nuove Sony WH-XB900N.

Le nuove cuffie Sony hanno la tecnologia di riduzione del rumore che ha reso famoso questo marchio, si aggiungono alla famiglia Extra Bass. Vantano anche alcune caratteristiche presenti sulle WH-1000XM3, come i controlli touch e l'eccellente funzione "quick attention", che abbassa la musica per permetterci di ascoltare il mondo esterno.

Con un'autonomia dichiarata pari a 30 ore, le WH-XB900N sono anche ottimizzate per Google Assistant, Amazon Alexa e Siri.

Saranno disponibili dal prossimo agosto in alcuni mercati selezionati, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai €300.