Sony Alpha A7S III, video 4K/120p e.... una ventola?

È passato molto tempo ma ancora non si parla di un erede per la Sony Alpha A7S II, una macchina specializzata nella produzione video. Se non altro però si chiacchiera della ipotetica A7S III.

Le ultime informazioni a riguardo arrivano da una "fonte affidabile" citata da Sony Alpha Rumors, secondo cui il colosso giapponese si sta preparando a prestazioni video ancora migliori.

Secondo la fonte, che sostiene di aver potuto provare un prototipo della A7S III, questa macchina sarà in grado di registrare video 4K/120fps. In confronto, A7S II può registrare a 4K/30p, mentre la Panasonic Lumix S1H arriva a 6K/24p oppure 4K/60p, e 10-bit 4:2:0.

Si tratta di un frame rate doppio rispetto a ciò che è lecito aspettarsi dalla A7S III. Se confermato, si tratterebbe di uno sfidante più che agguerrito per la Lumix S1H, e un prodotto di primo interesse per chiunque si occupi di video professionali.

La fonte sottolinea anche che la macchina non sarebbe in grado di registrare in 8K, ma in passato si è speculato sul fatto che Sony starebbe lavorando a un codec video 8K. Se la A7S III può davvero registrare in 4K/120p, allora potrebbe essere possibile anche la registrazione a 6K/24p, se Sony decide di aumentare la risoluzione del sensore da 12 a 24MP.

Raffreddamento

(Image credit: Panasonic)

Sony Alpha Rumors sostiente anche che la A7S III ha "una ventola di raffreddamento dietro". Sarebbe una modifica benvenuta su una macchina che tende a surriscaldarsi, e poi spegnersi, quando si registra ad alta risoluzione per molto tempo.

La A7S III, tuttavia, non sarebbe la prima macchina fotografica con una ventola. Panasonic ha battuto Sony sul tempo da questo punto di vista, montando una ventola vicino al sensore per tenere la temperatura sotto controllo.

La Lumix S1H ha ventole su entrambi i lati del corpo macchina (vedi immagine sopra), che fanno entrare l'aria fresca da una parte e la fanno uscire dall'altra. Il design della A7S III potrebbe essere simile.

Leggi la recensione Panasonic Lumix S1

Era tanto che aspettavo

Questo futuro modello Sony potrebbe quindi avere un nuovo sistema di raffreddamento, ma alcuni fan credono di sapere addirittura quanto sarà annunciato. Anche perché sono passati ormai quattro anni dalla presentazione della A7S II.

Ci aspettavamo che la terza generazione di Sony A7S sarebbe arrivata nel 2018, ma non fu così e così spostammo la nostra attesa al CES 2019.

Storicamente però Sony ha annunciato le A7S precedenti durante la fiera IBC Show (International Broadcasting Convention) di Amsterdam. Anche l'edizione di quest'anno però è passata senza che vedessimo la A7S III. A questo punto possiamo solo aspettare e vedere che succede.