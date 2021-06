Smartphone Android 11 GO a soli 80 euro

Man mano che ci avviciniamo all'Amazon Prime Day continuano a uscire una dopo l'altra offerte sempre più interessanti. Oggi vi segnaliamo Ulefone Note 10, uno smartphone di fascia bassa dalle specifiche di rilievo a un prezzo davvero eccezionale.

Se siete appassionati di tecnologia è difficile che lo scegliate come smartphone personale, ma potrebbe essere perfetto per le esigenze di un genitore, come primo telefono per un adolescente o anche come secondo smartphone, nel caso in cui ve ne serva un altro per motivi lavoro. Il prezzo iniziale scende da €119,99 a €80,74, equivalente ad uno sconto del 33%. Il telefono è anche disponibile in tre colori.

Prezzo affare Ulefone Note 10, 2GB, 32GB, 5500mAH, a €80,74 invece di €119,99 Questo smartphone offre alcune interessanti caratteristiche, come la batteria da ben 5500mAh e Android 11 Go. La versione GO di Android è stata aggiornata e permette di girare ottimamente anche su dispositivi di fascia bassa come questo. In ogni caso avere 2 GB di RAM a bordo (il massimo supportato da Android GO) gli permette di girare al meglio. Ulefone note 10 ha anche una tripla fotocamera posteriore, oltre che uno schermo LCD IPS da 6,52 pollici dalla risoluzione di 720x1600 pixel.Vedi offerta

Come detto, Ulefone Note 10 è di fascia bassa, ma il suo prezzo conveniente lo rende un ottimo acquisto per chi è in cerca di un dispositivo funzionale dal prezzo modesto. Grazie a un processore SC9863 octacore, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio, è sufficientemente potente per moltissime categorie di utenti. Non mancano ovviamente caratteristiche come Bluetooth, Wi-Fi, OTG, Face unlock, ID impronta e molto altro ancora.