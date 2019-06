Samsung Wall TV da 292 pollici, lusso sfrenato a 8K

Samsung ha annunciato pochi mesi fa il televisore MicroLED The Wall, in due versioni da 75 e 219 pollici. Erano già due prodotti incredibili, ma l'azienda sudcoreana ha deciso di alzare la posta con il nuovo modello The Wall Luxury, che è ancora più grande e con risoluzione 8K.

Il modello base è ora quello da 73" con risoluzione 2K. The Wall Luxury avrà poi diversi modelli, fino al gigantesco 292 pollici 8K.

Nonostante le dimensioni, il televisore ha uno spessore di soli 30mm e un design senza cornici.

Image credit: Samsung

Spettacolare

Secondo Samsung, The Wall Luxury sarà dotato di un motore AI per la qualità dell'immagine, che prende il nome di Quantum Processor Flex, e che userà gli algoritmi AI per gestire l'upscaling e il machine learning per ottimizzare la qualità dell'immagine con un approccio scena per scena".

C'è poi la tecnologia Quantum HDR, luminosità massima di 2000 nit e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che lo rende ideale per guardare lo sport o per i videogiochi.

Data la natura personalizzabile di The Wall Luxury, non sorprende che Samsung non abbia comunicato i prezzi per la nuova generazione di televisori MicroLED. Possiamo comunque immaginare che il grande modello 8K avrà un prezzo proibitivo, quando sarà messo in commercio il mese prossimo.