Samsung lancia 870 EVO, i nuovi SSD consumer con prestazioni migliorate e compatiblità elevata

Samsung ha annunciato il lancio di 870 EVO, il nuovo SSD SATA che entra a far parte della nota serie di dischi allo stato solido dell'azienda coreana.

870 Evo punta tutto su affidabilità e prestazioni, e l'azienda lo definisce una soluzione ideale per tutti gli utilizzi, dalla più generica archiviazione di file su PC all'uso in ambito IT.

“Il nuovo 870 EVO rappresenta il culmine della nostra linea di SSD SATA e garantisce un mix di prestazioni, affidabilità e compatibilità per PC e portatili, come anche per sistemi Network Attached Storage (NAS),”

Samsung 870 EVO: specifiche interessanti

Samsung 870 EVO dispone della più recente tecnologia V-NAND e dell'ultima versione del controller prodotto dall'azienda, che gli permettono di raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziale SATA 3 rispettivamente di 560MB/s e 530MB/s.

Grazie al supporto del buffer SLC variabile e sfruttando la tecnologia Intelligent TurboWrite, 870 EVO riesce a mantenere un picco prestazionale costante.

Stando a quanto afferma Samsung, le prestazioni di 870 EVO sono del 38% superiori rispetto al precedente 860 EVO, migliorando di netto l'esperienza d'uso in multi tasking, durante la navigazione sul web o semplicemente nella fase di accensione del PC.

A questo si aggiunge un incremento dichiarato del 30% nei carichi di lavoro elevati rispetto al precedente 860 EVO, oltre a un rating TBW (ovvero la quantità di terabyte garantiti in scrittura) pari a 2,400TB,4 o una garanzia limitata di 5 anni per il modello da 4TB.

Samsung 870 EVO (Image credit: Samsung)

Compatibilità estrema

Samsung 870 EVO è compatibile con tutti i dispositivi che supportano la funzione Windows Modern Standby di Window e dispone di una modalità dedicata al risparmio energetico (sleep mode).

870 EVO garantisce un'ampia compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e può contare sulle più recenti funzioni dedicate ai PC. L'unità può essere collegata a tutti i dispositivi che dispongono di un'interfaccia SATA 2.5 pollici.

Il prezzo dichiarato da Samsung per EVO 870 nel formato da 250 GB è di 46,99 euro. In catalogo sono presenti anche unità da 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB delle quali al momento non si conosce il prezzo.

Fonte: Samsung