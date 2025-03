QNAP lancia il TS-h1277AFX, un NAS all-flash per ambienti creativi e virtualizzati

QNAP ha annunciato il lancio del TS-h1277AFX, un nuovo NAS all-flash tower con 12 bay pensato per i professionisti della produzione multimediale e della virtualizzazione. Dotato di un processore AMD Ryzen 7 Serie 9000 e del sistema operativo QuTS hero, il dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate, accesso ai dati a bassa latenza e una gestione efficiente dei carichi di lavoro più impegnativi.

Pensato per ambienti di lavoro dinamici, il TS-h1277AFX supporta fino a 192GB di memoria DDR5 ECC e integra una GPU, caratteristiche che lo rendono ideale per l’editing video in tempo reale, la post-produzione e l’elaborazione VFX. Grazie al supporto per reti ad alta velocità, il dispositivo include due porte 2,5GbE e due porte 10GBASE-T, con la possibilità di espandere la connettività fino a 25GbE tramite schede di rete aggiuntive. Questo lo rende una soluzione versatile per chi necessita di trasferimenti rapidi e collaborazioni multi-utente senza interruzioni.

Uno degli aspetti chiave del nuovo NAS è la gestione avanzata dello storage. Basato su ZFS, il sistema operativo QuTS hero offre deduplica dei dati, ridondanza RAID e riparazione automatica, riducendo il rischio di guasti hardware e prolungando la durata degli SSD. Per chi ha bisogno di una maggiore capacità di archiviazione, il dispositivo offre tre slot di espansione PCIe Gen 4, che permettono di aggiungere storage JBOD o SSD M.2 per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Oltre alla gestione dei dati, il TS-h1277AFX include due porte USB 3.2 Gen 2 con velocità fino a 10Gbps per facilitare il trasferimento di file di grandi dimensioni. Inoltre, l’uscita HDMI 4K permette di visualizzare direttamente i contenuti senza bisogno di un computer esterno, semplificando le operazioni di monitoraggio e presentazione video.

Con queste caratteristiche, il TS-h1277AFX si presenta come una soluzione interessante per studi di produzione, creativi e professionisti che cercano un sistema di archiviazione veloce, sicuro e scalabile, in grado di supportare flussi di lavoro avanzati e crescenti esigenze di storage.