QNAP presenta lo switch multi-gigabit QSW-2104-2T-R2 per reti domestiche e professionali

QNAP ha lanciato il nuovo switch multi-gigabit QSW-2104-2T-R2, pensato per offrire connessioni di rete ad alta velocità con la massima semplicità. Grazie alle sue quattro porte da 2,5GbE e due porte da 10GbE, consente di migliorare significativamente le prestazioni della rete domestica o di piccoli uffici, supportando senza problemi attività che richiedono un’elevata larghezza di banda come il gaming, lo streaming in alta risoluzione e l’editing video.

Questo switch è progettato per garantire prestazioni eccellenti senza complicazioni. La configurazione è completamente automatica: basta collegare i dispositivi e il sistema riconoscerà la velocità ottimale per ciascuna connessione. Inoltre, supporta la negoziazione automatica e il controllo di flusso IEEE 802.3x, riducendo la perdita di pacchetti e migliorando l’efficienza nella trasmissione dei dati.

Uno degli aspetti più apprezzabili del QSW-2104-2T-R2 è la sua compatibilità con i cavi di rete esistenti, eliminando la necessità di sostituzioni costose. Utilizzando i comuni cavi CAT 5e o superiori, gli utenti possono sfruttare le velocità di 2,5GbE e 10GbE senza dover cambiare l’infrastruttura della rete.

Il design compatto e silenzioso lo rende perfetto per qualsiasi ambiente. Grazie alla dissipazione del calore ottimizzata e all’assenza di ventole, il dispositivo funziona senza generare rumori fastidiosi, risultando ideale per l’uso in casa o in ufficio. Inoltre, integra funzioni avanzate di rilevamento e blocco dei loop di rete, evitando interruzioni e migliorando l’affidabilità del sistema.

Con una capacità di commutazione fino a 60Gbps e il supporto per Jumbo Frame da 12KB, il QSW-2104-2T-R2 è la scelta perfetta per chi cerca una rete ad alte prestazioni senza rinunciare alla facilità d’uso. Un investimento ideale per chi vuole migliorare la propria rete con una soluzione potente, affidabile e accessibile.